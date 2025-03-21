Турецька ліра демонструє найгірші тижневі показники з червня 2023 року. Причиною стало різке загострення політичної ситуації в країні після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, який вважається головним політичним опонентом чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це повідомляє Bloomberg.
Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму на тлі політичної нестабільності
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Рекордне падіння ліри: долар США подорожчав
Пара USD/TRY (долар США/турецька ліра) торгувалася з підвищенням на 1,45%, досягнувши позначки 38,00 станом на 09:32. З початку тижня ліра втратила 3,7% своєї вартості, що стало найбільшим тижневим падінням з червня 2023 року. У певний момент котирування вперше в історії перевищили позначку 41,00.
Затримання Імамоглу та екстрені заходи центробанку
Різке падіння курсу ліри розпочалося в середу, після того як стало відомо про затримання турецькою владою мера Стамбула Екрема Імамоглу. Щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку, банки були змушені продати до 9 мільярдів доларів США, а центральний банк Туреччини екстрено підвищив ключову ставку.
Стабілізація на офшорному ринку ліри
Заходи, вжиті центральним банком, принесли відносну стабільність на офшорний ринок ліри. Вартість запозичень у турецькій валюті на цьому ринку знизилася до 54% у п'ятницю вранці, після того як раніше цього тижня вона злітала до 175%.
Реакція фондового ринку та ринку облігацій
Основний індекс Стамбульської фондової біржі Borsa Istanbul 100 закрився зниженням на 0,5% у четвер. У середу акції турецьких компаній впали на 8,7%, що призвело до скорочення ринкової капіталізації приблизно на 10 мільярдів доларів. Прибутковість 10-річних державних облігацій Туреччини, номінованих у лірах, становить 31,31%, що на 338 базисних пунктів вище, ніж на початку тижня.
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