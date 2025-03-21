Турецька ліра обвалилася до історичного мінімуму на тлі політичної нестабільності

Турецька ліра демонструє найгірші тижневі показники з червня 2023 року. Причиною стало різке загострення політичної ситуації в країні після затримання мера Стамбула Екрема Імамоглу, який вважається головним політичним опонентом чинного президента Реджепа Тайїпа Ердогана. Про це повідомляє Bloomberg.

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Рекордне падіння ліри: долар США подорожчав

Пара USD/TRY (долар США/турецька ліра) торгувалася з підвищенням на 1,45%, досягнувши позначки 38,00 станом на 09:32. З початку тижня ліра втратила 3,7% своєї вартості, що стало найбільшим тижневим падінням з червня 2023 року. У певний момент котирування вперше в історії перевищили позначку 41,00.

Затримання Імамоглу та екстрені заходи центробанку

Різке падіння курсу ліри розпочалося в середу, після того як стало відомо про затримання турецькою владою мера Стамбула Екрема Імамоглу. Щоб стабілізувати ситуацію на валютному ринку, банки були змушені продати до 9 мільярдів доларів США, а центральний банк Туреччини екстрено підвищив ключову ставку.

Стабілізація на офшорному ринку ліри

Заходи, вжиті центральним банком, принесли відносну стабільність на офшорний ринок ліри. Вартість запозичень у турецькій валюті на цьому ринку знизилася до 54% у п'ятницю вранці, після того як раніше цього тижня вона злітала до 175%.

Реакція фондового ринку та ринку облігацій

Основний індекс Стамбульської фондової біржі Borsa Istanbul 100 закрився зниженням на 0,5% у четвер. У середу акції турецьких компаній впали на 8,7%, що призвело до скорочення ринкової капіталізації приблизно на 10 мільярдів доларів. Прибутковість 10-річних державних облігацій Туреччини, номінованих у лірах, становить 31,31%, що на 338 базисних пунктів вище, ніж на початку тижня.