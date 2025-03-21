АМКУ погодив співвласнику АТБ купівлю виробника будматеріалів «Аерок»

Антимонопольний комітет погодив угоду з придбання виробника будівельних матеріалів «Аерок» компанією «Трайдент Геоінвест Україна» співвласника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича. Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

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Компанія-переможець «Трайдент Геоінвест Україна» запропонувала за «Аерок» 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн на Prozorro.

ТОВ «Аерок» — один із ключових гравців на українському ринку газобетону, раніше належало росіянину Андрію Молчанову. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.

Майбутній покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії «Аерок», кінцевим власником якої була група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.