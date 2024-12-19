Співвласник АТБ купує виробника будматеріалів Аерок за майже 2 мільярди

Компанія співвласника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича виграла аукціон з приватизації ТОВ «Аерок». Про це свідчать дані Prozorro.Продажі, повідомляє Liga.net.

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Компанія-переможець «Трайдент Геоінвест Україна» запропонувала за Аерок 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн.

На Аерок також претендували Ікрам Джавадов (ТОВ «ПІК», 1,61 млрд грн) і Томаш Фіала (ТОВ «ДК БЦ1», 1,54 млрд грн).

ТОВ «Аерок» — один із ключових гравців на українському ринку газобетону, раніше належало росіянину Андрію Молчанову. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.

Майбутній покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії Аерок, кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.