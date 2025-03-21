У лютому 2025 року українці придбали 4,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Про це повідомляє Укравтопром.
Які вживані авто до 5 років найчастіше імпортують в Україну. Найпопулярніші моделі
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Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тисяч легкових автомобілів з пробігом. Авто віком до 5 років становили чверть цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 50%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 33%
- Гібридні авто — 8%;
- Дизельні авто — 7%;
- Авто з ГБО — 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y — 430 од.;
- Tesla Model 3 — 285 од.;
- Nissan Rogue — 129 од.;
- Kia Niro — 129 од.;
- Audi E-Tron Sportback — 118 од.;
- Chevrolet Bolt — 116 од.;
- Hyundai Kona — 112 од.;
- Volkswagen Tiguan — 102 од.;
- Audi Q5 — 90 од.;
- Mazda CX-5 — 87 од.
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