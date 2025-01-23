З 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Як оформити

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення. Призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

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Хто зможе скористатися субсидією

Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Важливо: субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна буде оформити субсидію на оренду