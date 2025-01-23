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23 січня 2025, 16:44

З 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Як оформити

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення. Призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення.
Фото: depositphotos

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Хто зможе скористатися субсидією

Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів

Важливо: субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:

  • орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
  • орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
  • орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Як можна буде оформити субсидію на оренду

  • офлайн — у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;
  • онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

Які документи будуть необхідні

  • договір найму (за встановленою формою);
  • заява (за встановленою формою);
  • за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.

Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).

Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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