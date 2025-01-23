З 29 січня внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на її призначення. Призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім'ям, які найбільше потребують фінансової допомоги. Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.
З 29 січня запрацює субсидія на оренду житла для ВПО. Як оформити
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Хто зможе скористатися субсидією
Внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів
Важливо: субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
- орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами;
- орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
- орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Як можна буде оформити субсидію на оренду
- офлайн — у найближчому сервісному центрі ПФУ або центрі надання адміністративних послуг;
- онлайн — через портал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).
Які документи будуть необхідні
- договір найму (за встановленою формою);
- заява (за встановленою формою);
- за потреби, копії документів, що підтверджують повноваження законного представника, опікуна, піклувальника, батьків-вихователів або інші документи, що підтверджують якісь особливі обставини.
Документи подаються особисто власником житла і внутрішньо переміщеною особою. Але, якщо власник житла проживає в іншому регіоні або за кордоном, можна скористатися електронною формою подачі документів через веб-портал електронних послуг або мобільний додаток ПФУ (використавши електронний підпис).
Крім того, підписати заяву та договору найму від імені власника житла може його законний представник на підставі довіреності.
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