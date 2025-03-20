ЄС може частково компенсувати зупинку допомоги від USAID

Європейський Союз розглядає можливість частково компенсувати Україні зупинку допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в гуманітарній сфері, для медіа та у програмах відновлення. Про це заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві, повідомляє РБК-Україна .

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«Так, безумовно», — сказав він.

За його словами, в ЄС уважно стежать за розвитком ситуації у США, зокрема щодо військової допомоги, гуманітарної допомоги. «І дійсно аналізуємо, де, у разі необхідності, нам також доведеться закривати певні прогалини», — додав єврокомісар

Домбровскіс відзначив, що ЄС вже є найбільшим донором допомоги для України, значно більшим, ніж Сполучені Штати.

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«Щодо фінансування та фінансових потреб України, то за поточним сценарієм на цей рік вже передбачено 20 мільярдів доларів. Тож з цієї точки зору ми маємо дуже значні обсяги фінансування для підтримки України цього року», — сказав Домбровскіс.

Він також додав, ЄС також потрібно посилювати свої оборонні можливості та оборонну промисловість."