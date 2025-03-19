Суд заблокував ліквідацію USAID, вказавши на неконституційну роль Ілона Маска

Федеральний суддя США заблокував ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку ініціював Департамент урядової ефективності (DOGE). 18 березня суддя постановив, що цей процес може порушувати Конституцію США, і вказав на ключову роль Ілона Маска в цьому рішенні. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Рішення суду

Суддя Теодор Чуанг з окружного суду штату Меріленд видав розпорядження про зупинення ліквідації USAID. Він також наказав відновити доступ до електронних систем агентства для співробітників та підрядників, яких раніше було відсторонено від роботи.

У своєму рішенні суддя Чуанг різко розкритикував дії Ілона Маска. Він зазначив, що мільярдер, по суті, керував DOGE, не маючи на те офіційних повноважень, затверджених Сенатом. На думку судді, це є потенційним порушенням Конституції США.

Обхід конституційних норм: загроза президентського контролю

Суддя Чуанг наголосив на небезпеці обходу конституційних процедур: «якщо президенти зможуть уникнути контролю, призначаючи радників на керівні посади в урядових структурах, то конституційні норми перетворяться на просту формальність». Він також звернув увагу на порушення з боку DOGE правил безпеки та доступу до конфіденційної інформації USAID.

Аргументи адміністрації Трампа відхилено

Представники адміністрації Трампа стверджували, що Ілон Маск виконував лише консультативні функції при президенті і не мав жодних юридичних повноважень. Проте, суддя Чуанг відхилив ці аргументи як необґрунтовані.

Білий дім назвав рішення суду «помилкою правосуддя» і заявив про намір оскаржити його.