Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне

У четвер, 20 березня, роздрібні мережі АЗС продовжили опускати ціни на пальне. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

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Так, «Укрнафта» у низці областей знизила вартість бензину і дизельного пального на 70 коп./л і на 20 коп./л — на газ і вийшла на єдині ціни у мережі: 53,79 грн/л — бензин, 52,79 грн/л — дизпальне і 35,79 грн/л — газ. Таким чином, з початку тижня «світлі» у державній мережі подешевшали на 1,68 грн/л, газ — на 20 коп./л.

Більш активно переглядають вартість пального саме регіональні мережі.

Удруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і «Автотранс». 20 березня у першої бензин і дизпальне недорахувалися 1 грн/л (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої — 50 коп./л (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн/л, у «Автотрансі» — на 1,50 грн/л.

Подешевшав на 1 грн/л бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне у мережі просіло на 1,50 грн/л. Недорахувався 1 грн/л і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину, у компанії здешевшав і газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Менше, ніж на 1 грн/л, знизилися ціни на бензин і дизпальне у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Паралелі».

На станціях мережі «Авантаж 7», ціни на газ у якій у середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Крім того, LPG точково подешевшав на 10−50 коп./л у «БРСМ-Нафті», Chipo, AMIC, Marshal, Motto й Green Wave.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 19 по 20 березня 2025 р., грн/л: