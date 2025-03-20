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20 березня 2025, 15:18

Мережі АЗС продовжують знижувати ціни на пальне

У четвер, 20 березня, роздрібні мережі АЗС продовжили опускати ціни на пальне. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

У четвер, 20 березня, роздрібні мережі АЗС продовжили опускати ціни на пальне.
Фото: pixabay.com

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Так, «Укрнафта» у низці областей знизила вартість бензину і дизельного пального на 70 коп./л і на 20 коп./л — на газ і вийшла на єдині ціни у мережі: 53,79 грн/л — бензин, 52,79 грн/л — дизпальне і 35,79 грн/л — газ. Таким чином, з початку тижня «світлі» у державній мережі подешевшали на 1,68 грн/л, газ — на 20 коп./л.

Більш активно переглядають вартість пального саме регіональні мережі.

Удруге з початку березня знижують ціни на бензин полтавські мережі BVS і «Автотранс». 20 березня у першої бензин і дизпальне недорахувалися 1 грн/л (55,99 грн/л і 54,99 грн/л відповідно), у другої — 50 коп./л (56,48 і 55,48 грн/л). Загалом за останні два тижні А-95 у BVS просів на 2 грн/л, у «Автотрансі» — на 1,50 грн/л.

Подешевшав на 1 грн/л бензин і в Mango, до 53,49 грн/л. З початку тижня пальне у мережі просіло на 1,50 грн/л. Недорахувався 1 грн/л і бензин у дніпропетровській мережі Neftek, ціни у якої на цей вид пального були тотожними з преміальним сегментом. Окрім бензину, у компанії здешевшав і газ (-50 коп./л, до 37,49 грн/л).

Менше, ніж на 1 грн/л, знизилися ціни на бензин і дизпальне у Chipo, Marshal, Motto, Green Wave, Фактор, «Паралелі».

На станціях мережі «Авантаж 7», ціни на газ у якій у середньому одні з найменших в країні, знизилися на 30 коп./л, до 34,45 грн/л.

Крім того, LPG точково подешевшав на 10−50 коп./л у «БРСМ-Нафті», Chipo, AMIC, Marshal, Motto й Green Wave.

Зміна роздрібних цін на пальне на АЗК з 19 по 20 березня 2025 р., грн/л:

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
bonv
bonv
20 березня 2025, 15:30
#
Держава розглядає питання підняття тарифів на газ до 9,5−10 гривень за кубометр, заявив голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.
Він сказав про це з посиланням на радника прем'єр-міністра Юрія Бойка.
«У зв’язку з тим, що ми змушені будемо купувати від 3 до 4 мільярдів кубометрів газу. Він дуже дорогий на ринку. У середньому, в планах, те, що я знаю інформацію — тільки на газ, до 9,5−10 гривень за куб газу. Сьогодні ми платимо 7,96 грн за куб. м.», — зазначив Попенко в ефірі «Новини.Live».
За його словами, це може статися вже цього літа, коли підняття тарифу суттєво не позначиться на гаманцях звичайних українців. Адже влітку громадяни використовують мінімальну кількість газу.
«Особливе споживання йде в опалювальний сезон. Коли до 500 кубів у середньому одне домогосподарство споживає газу. Тому якраз влітку це буде не так помітно. Знову наголошую, вивчається це питання», — заявив експерт.
Крім того, Попенко наголосив, що ситуація залежить від того, чи будуть оголошені вибори в цей період — адже підняття тарифів під час виборів може бути «самовбивчим» рішенням для нинішньої влади.
+
0
Три літри
Три літри
20 березня 2025, 15:55
#
А де ж обіцяне експертами здорожчаня на 4 гривні?
https://minfin.com.ua/ua/2024/11/29/140703933/

А наче ж експерти казали що рівень цін це мінімально можливий і далі вже нікуди
https://minfin.com.ua/ua/2024/12/03/140956809/
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