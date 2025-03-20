Nvidia закупить продукцію у США на сотні мільярдів доларів

Виробник графічних процесорів Nvidia Corp. у найближчі чотири роки направить сотні мільярдів доларів на закупівлю чіпів та іншої електроніки, виробленої у США. Про це заявив глава компанії Дженсен Хуан в інтерв'ю Financial Times .

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Що відомо

«Загалом, протягом наступних чотирьох років ми закупимо електроніки загалом, ймовірно, на півтрильйона доларів, — сказав Хуан. — Можна припустити, що ми й самі виробимо продукції на кілька сотень мільярдів тут, у США».

Nvidia очікує, що адміністрація президента Дональда Трампа може прискорити розвиток технологій штучного інтелекту у США.

Сама компанія раніше цього тижня представила новітній ШІ-чіп Vera Rubin і потужнішу версію чіпів Blackwell AI. Ці чіпи вона має намір випускати у Штатах, оскільки її найбільші постачальники, включаючи TSMC та Foxconn, активно будують заводи у країні. Зокрема, TSMC раніше анонсувала інвестиції у розмірі $100 млрд у виробничі потужності у штаті Арізона.

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«На даний момент ми знаємо, що можемо виробляти в США, і у нас досить диверсифікований ланцюжок поставок, — заявив Хуан. — Якщо якась катастрофа загрожуватиме виробництву на Тайвані, це викликає дискомфорт, але в цілому ми з цим впораємося».