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20 березня 2025, 13:20

Nvidia закупить продукцію у США на сотні мільярдів доларів

Виробник графічних процесорів Nvidia Corp. у найближчі чотири роки направить сотні мільярдів доларів на закупівлю чіпів та іншої електроніки, виробленої у США. Про це заявив глава компанії Дженсен Хуан в інтерв'ю Financial Times.

Виробник графічних процесорів Nvidia Corp. у найближчі чотири роки направить сотні мільярдів доларів на закупівлю чіпів та іншої електроніки, виробленої у США.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Загалом, протягом наступних чотирьох років ми закупимо електроніки загалом, ймовірно, на півтрильйона доларів, — сказав Хуан. — Можна припустити, що ми й самі виробимо продукції на кілька сотень мільярдів тут, у США».

Nvidia очікує, що адміністрація президента Дональда Трампа може прискорити розвиток технологій штучного інтелекту у США.

Сама компанія раніше цього тижня представила новітній ШІ-чіп Vera Rubin і потужнішу версію чіпів Blackwell AI. Ці чіпи вона має намір випускати у Штатах, оскільки її найбільші постачальники, включаючи TSMC та Foxconn, активно будують заводи у країні. Зокрема, TSMC раніше анонсувала інвестиції у розмірі $100 млрд у виробничі потужності у штаті Арізона.

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«На даний момент ми знаємо, що можемо виробляти в США, і у нас досить диверсифікований ланцюжок поставок, — заявив Хуан. — Якщо якась катастрофа загрожуватиме виробництву на Тайвані, це викликає дискомфорт, але в цілому ми з цим впораємося».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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