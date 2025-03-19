General Motors і NVIDIA об'єднують зусилля для розробки автомобілів майбутнього на базі ШІ

Компанії General Motors (GM) і NVIDIA оголосили про початок співпраці, метою якої є створення транспортних засобів, виробничих процесів та робототехніки нового покоління з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ). Про це пише Межа.

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Партнерство передбачає спільну розробку спеціалізованих ШІ-систем, що базуватимуться на платформах прискорених обчислень NVIDIA. Крім того, General Motors планує використовувати платформу NVIDIA DRIVE AGX на архітектурі Blackwell для обладнання своїх автомобілів.

«Компанія GM має довгу історію співпраці з NVIDIA, використовуючи її графічні процесори у своїй діяльності», — заявила Мері Барра, голова та генеральний директор General Motors.

«Штучний інтелект не лише дозволяє оптимізувати виробничі процеси та прискорити віртуальне тестування, але й допомагає нам створювати більш інтелектуальні автомобілі, даючи можливість нашим співробітникам зосередитися на вирішенні складніших завдань. Поєднуючи передові технології з людським інтелектом, ми відкриваємо нові горизонти інновацій у сфері автомобілебудування та за її межами».

General Motors планує використовувати платформу NVIDIA Omniverse для створення цифрових двійників своїх виробничих ліній. Це дозволить компанії проводити віртуальне тестування та моделювання виробничих процесів, що, у свою чергу, сприятиме скороченню часу простоїв обладнання.