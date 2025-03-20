За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2024 році глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн од. Це на 1% менше, ніж у 2023 році, повідомляє Укравтопром.
У 2024 році глобальне автовиробництво не змогло вийти у «плюс»
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Скільки виготовлено авто
Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 67,7 млн од. (-1%).
- Легких комерційних автомобілів виготовлено — 20,9 млн од. (-3%).
- Великих вантажних авто — 3,6 млн од. (-2%).
- Автобусів — 291 тис од. (+17%).
Хто найбільший виробник
Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за рік було виготовлено майже 31,3 млн од. автотранспорту (+4%).
Друге місце посідає США, з результатом — 10,5 млн од. (-1%).
Третій результат продемонструвала Японія — 8,2 млн од. (-9%).
Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6 млн од. (+3%) та Мексика — 4,2 млн од. (+5%).
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