У 2024 році глобальне автовиробництво не змогло вийти у «плюс»

За даними всесвітньої організації автовиробників (ОІСА), у 2024 році глобальне виробництво автотранспорту склало 92,5 млн од. Це на 1% менше, ніж у 2023 році, повідомляє Укравтопром.

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Скільки виготовлено авто

Найбільша частка з цієї кількості належить легковим автомобілям, яких було виготовлено 67,7 млн од. (-1%).

Легких комерційних автомобілів виготовлено — 20,9 млн од. (-3%).

Великих вантажних авто — 3,6 млн од. (-2%).

Автобусів — 291 тис од. (+17%).

Хто найбільший виробник

Найбільшим автовиробником у світі залишається Китай, де за рік було виготовлено майже 31,3 млн од. автотранспорту (+4%).

Друге місце посідає США, з результатом — 10,5 млн од. (-1%).

Третій результат продемонструвала Японія — 8,2 млн од. (-9%).

Також у першу п’ятірку потрапили: Індія — 6 млн од. (+3%) та Мексика — 4,2 млн од. (+5%).

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