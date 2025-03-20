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20 березня 2025, 9:59

Нідерландські муніципалітети відмовляють українським біженцям у прихистку. Причина — переповнені притулки

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на NOS.

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.
Фото: pixabay

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Що відомо

«Нідерландські муніципалітети через брак місць для розміщення змушені відмовляти українським біженцям», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що муніципальні центри для розміщення українців уже кілька місяців переповнені. Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG) нещодавно надіслала стурбований лист прем'єр-міністру Нідерландів, а мерії чотирьох найбільших міст звернулися до Міністерства у справах притулку та міграції з проханням вжити заходів щодо ситуації. Рада у справах біженців Нідерландів та муніципалітет Амстердама також б'ють на сполох.

«Цього тижня в Амстердамі ми були змушені відмовити десяткам людей, які залишилися без даху над головою, як і тижнем раніше», — каже радник амстердамського муніципалітету Рутгер Гроот Вассінк, який займається соціальними питаннями та питанням біженців.

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«Неможливо направити їх до інших міст, оскільки по всій країні зараз доступно менше 35 місць, а рівень заповнюваності становить 99,8 відсотка», — зазначив він.

Наразі в Нідерландах зареєстровано 120 820 українців. З них 93 770 перебувають у муніципальних центрах для біженців.

Коефіцієнт заповненості муніципальних центрів уже кілька місяців становить майже 100%.

Муніципалітети звернулися до Палати представників, зазначивши, що вони відчувають «мало підтримки від уряду» і критикують занадто низьку компенсацію за розміщення. Це призводить до того, що «місцеві органи влади з побоюванням ставляться до організації додаткових місць для розміщення», — зазначає Нідерландська асоціація муніципалітетів (VNG).

Очікується, що через нестабільну геополітичну ситуацію кількість українців у Нідерландах зростатиме.

Нагадаємо

Українці, які втекли від війни в своїй країні, підпадають під Європейську директиву тимчасового захисту (RTB) і мають право на житло та освіту в Нідерландах. Ця програма діє до 4 березня 2026 року.

Муніципалітети повинні забезпечити місця для розміщення відповідно до їхніх можливостей і розміру, отримуючи кошти за кожного біженця.

Зараз більше ніж 27 000 зареєстрованих українців в Нідерландах не перебувають у муніципальних центрах для біженців; вони орендують житло або живуть у друзів чи приймаючих сім'ях.

На початку року уряд зменшив компенсацію за розміщення біженців із 61 до 44 євро на день. За даними чотирьох найбільших міст Нідерландів (Амстердам, Роттердам, Утрехт і Гаага), реальні витрати на одну особу коливаються між 55 і 60 євро на день.

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Джерело: Мінфін
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