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20 березня 2025, 8:53

Податкова: З початку року бізнес активізувався, а середньоденний виторг зріс до 14 млрд грн

Державна податкова служба України оприлюднює фінансові показники за 2025 рік, фіксуючи стійке зростання виторгів після традиційного зимового спаду. Дані свідчать про активізацію бізнесу та збільшення середньоденного виторгу у різних сферах економіки, йдеться у повідомленні ДПС.

Державна податкова служба України оприлюднює фінансові показники за 2025 рік, фіксуючи стійке зростання виторгів після традиційного зимового спаду.
Фото: depositphotos

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Як змінився виторг

Після прогнозованого зниження обсягів реалізації у січні 2025 року, яке щорічно спостерігається після пікового грудневого сезону, в лютому відбулося пожвавлення економічної активності.

Середньоденний виторг у лютому зріс на 10 % порівняно з січнем — з 12,7 млрд грн до 14 млрд грн. Загальна кількість чеків за два місяці склала 1,533 млрд, що свідчить про зростання купівельної активності.

Одним із найбільш динамічних сегментів став ринок пального, де спостерігається стабільне збільшення обсягів реалізації.

У лютому через РРО було реалізовано 19,69 млн літрів пального, що на 9,3 % більше ніж у січні (18,01 млн літрів).

Загальна вартість проданого пального за два місяці 2025 року перевищила 56,9 млрд грн. Такі показники можуть свідчити про збільшення споживання пального бізнесом та населенням, а також детінізацію ринку, що є індикатором економічного пожвавлення та сумлінної конкуренції.

Сегменти алкоголю та тютюну демонструють стабільний приріст. Продаж алкогольних напоїв у лютому збільшився на 1,9 %, досягнувши 393,5 млн грн (проти 386,1 млн грн у січні). В Україні діє понад 100 тисяч ліцензій на право роздрібної торгівлі алкоголем. Реалізація тютюнових виробів зросла на 2,7 %, піднявшись з 334,8 млн грн у січні до 343,7 млн грн у лютому.

Загальний виторг від продажу тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет уже перевищив 20 млрд грн. Кількість ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та електронними сигаретами становить понад 75 тисяч.

Ринок побутової електроніки продемонстрував значні фінансові результати. Загальний виторг від продажу побутової техніки за два місяці 2025 році склав 31,12 млрд грн. У січні виторг сягнув 16,2 млрд грн, у лютому — 14,92 млрд грн.

Гральний бізнес також показує значні фінансові обороти.

Загальний виторг від грального бізнесу перевищив 8,49 млрд грн. У січні сума становила 4,39 млрд грн, у лютому — 4,09 млрд гривень.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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