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20 березня 2025, 8:37

ФРС погіршила свій прогноз щодо інфляції та зростання економіки найближчими роками

ФРС погіршила свій прогноз щодо інфляції та зростання економіки найближчими роками: очікується, що до кінця 2025 року інфляція становитиме 2,7% проти 2,5% у грудневому прогнозі. У 2026 році ФРС очікує інфляцію на рівні 2,2% проти 2,1% раніше. На 2027 рік прогноз той самий — 2%.

ФРС погіршив свій прогноз щодо інфляції та зростання економіки найближчими роками: очікується, що до кінця 2025 року інфляція становитиме 2,7% проти 2,5% у грудневому прогнозі.
Фото: Getty images

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Прогноз ФРС

Зростання ВВП у 2025 році прогнозується на рівні 1,7% (у грудні очікували 2,1%). На 2026 рік оцінка змінилася із 2% на 1,8%. Прогнозну ставку передбачається до кінця 2025 року на рівні 3,9% — так само, як і в попередньому прогнозі.

Голова ФРС Джером Пауелл під час прес-конференції за підсумками засідання заявив, що регулятор не поспішатиме у питанні грошово-кредитної політики.

Якщо економіка залишатиметься сильною, а інфляція не продовжуватиме стійко знижуватися до цільових 2%, Федрезерв готовий проводити обмежувальну політику більш тривалий час. Але якщо ситуація на ринку праці несподівано погіршиться або інфляція знижуватиметься швидше за прогнози, то регулятор готовий пом'якшити грошово-кредитну політику.

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За словами Пауелла, ризики рецесії збільшилися, але залишаються все ж таки невисокими.

Говорячи про вплив тарифів Трампа, глава ФРС згадав, що інфляція може бути тимчасовою. Він зазначив, що вплив тарифів на інфляцію під час першої адміністрації Трампа виявився саме таким.

На тлі виступу голови ФРС прибутковості казначейських облігацій почали знижуватися, а індекси акцій оновили максимуми дня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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