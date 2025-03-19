Китай вперше випустить зелені юаневі облігації у Британії

Міністерство фінансів Китаю заявило у середу, що випустить у Лондоні суверенні зелені облігації на суму до 6 млрд юанів ($829 млн), що стане першим випуском таких облігацій за кордоном. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Заява, в якій не наводиться більш детальна інформація, була зроблена після економічної та фінансової дискусії між Китаєм і Великобританією, що відбулася в Пекіні, під головуванням віце-прем'єра КНР Хе Ліфена і міністра фінансів Великобританії Рейчел Рівз у січні.

План випуску зелених облігацій був вперше озвучений у заяві, де викладалися політичні підсумки цієї зустрічі.

«Китай погодився з тим, що у 2025 році випустить перші суверенні зелені облігації, деноміновані в юанях, які будуть зареєстровані в Лондоні, що стане першою програмою випуску суверенних зелених облігацій Китаю у Великій Британії», — йдеться у заяві міністерства фінансів.

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У лютому відомство опублікувало рамковий документ про суверенні зелені облігації Китаю, назвавши цей крок зусиллям щодо «залучення міжнародних інвестицій для підтримки внутрішнього зеленого та низьковуглецевого розвитку».

2020 року Китай зобов'язався досягти піку викидів вуглекислого газу до 2030 року і стати вуглецево-нейтральною країною до 2060 року. У наступні роки друга за величиною економіка світу дедалі активніше використовувала фінансові інструменти, такі як зелені облігації для досягнення цих цілей.

Китай готовий працювати з Великобританією над поглибленням співробітництва в галузі зеленого та низьковуглецевого розвитку, сказав Дін Сюесян, віце-прем'єр Китаю, британському міністру енергетики Еду Мілібенду в Пекіні у понеділок.