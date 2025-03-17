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17 березня 2025, 15:15

Китай бореться з дефляцією: план «активного стимулювання споживання» має розширити внутрішній попит

Уряд Китаю оприлюднив план, спрямований на «активне стимулювання споживання» в країні. Мета плану — подолати слабку споживчу впевненість та дефляційний тиск, що спостерігаються у другій за величиною економіці світу. Про це 17 березня повідомило державне інформаційне агентство Xinhua.

Уряд Китаю оприлюднив план, спрямований на «активне стимулювання споживання» в країні.
Фото Pixabay

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Збільшення доходів, покращення умов та розширення пропозиції: ключові напрямки плану

План передбачає комплекс заходів, спрямованих на:

  • Розширення внутрішнього попиту: стимулювання зростання споживчих витрат.
  • Підвищення купівельної спроможності громадян: збільшення доходів населення.
  • Зменшення фінансового навантаження: полегшення фінансового тиску на громадян.

Для досягнення цих цілей Пекін планує, зокрема, збільшувати доходи населення, покращувати умови для споживання, а також розширювати пропозицію товарів та послуг, підвищуючи їхню якість.

Вісім розділів плану: від зарплат до туризму для літніх людей

План, що складається з восьми розділів, охоплює широкий спектр сфер:

  • Зростання заробітних плат: заходи щодо підвищення рівня оплати праці.
  • Підтримка зайнятості: стимулювання створення робочих місць.
  • Розвиток фондового ринку: заходи, спрямовані на стабілізацію та зростання фондового ринку.
  • Нові фінансові продукти: створення нових фінансових інструментів для інвесторів.
  • Використання майна селян: наприклад, через оренду чи кооперативи.
  • Традиційні сектори: наприклад нерухомість та автотранспорт.
  • Новітні технології: штучний інтелект, економіка польотів на малих висотах (дрони), туризм для людей похилого віку.

Інновації та технології як драйвери споживання

Китай має намір прискорити впровадження інноваційних технологій, таких як:

  • Автономне водіння
  • Гаджети
  • Робототехніка
  • 3D-друк

Це, на думку уряду, має стимулювати розвиток нових сфер споживання.

Регіональні особливості та залучення іноземних туристів

План також враховує регіональну специфіку. Наприклад, регіони з розвиненою інфраструктурою для зимових видів спорту планують перетворити на популярні центри зимового туризму. Крім того, передбачається розширення безвізового режиму для залучення іноземних туристів.

Відсутність конкретики щодо бюджетних витрат

При цьому, конкретні цифри щодо обсягів бюджетних витрат, пов'язаних з реалізацією плану, китайська влада поки що не оприлюднила.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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