Німеччина послаблює «боргове гальмо»: Бундестаг схвалив зміни до Конституції

Бундестаг 18 березня схвалив поправки до Конституції країни, які передбачають послаблення так званого «боргового гальма». Це рішення відкриває можливості для збільшення фінансування інфраструктурних проєктів, а також витрат на оборону. Про це повідомляє видання t-online.

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«Бундестаг ухвалив історичний кредитний пакет обсягом у сотні мільярдів євро, який буде спрямовано на фінансування оборони, інфраструктури та захисту клімату», — йдеться у повідомленні.

За нові правила управління державним боргом проголосували депутати від Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та партії «Зелені».

Що таке «боргове гальмо» і як воно зміниться

«Боргове гальмо» — це конституційне обмеження, запроваджене у 2009 році. Воно обмежує можливість державних запозичень, утримуючи структурний дефіцит бюджету на рівні не вище 0,35% від валового внутрішнього продукту (ВВП).

Згідно зі змінами, витрати на оборону, цивільний захист, розвідувальні служби та кібербезпеку підпадатимуть під дію «боргового гальма» лише в межах 1% ВВП (приблизно 44 мільярди євро, виходячи з ВВП Німеччини у 2024 році). Витрати, що перевищують цей ліміт, можуть фінансуватися за рахунок запозичень.

Спеціальний фонд на 500 мільярдів євро: інвестиції в оборону та економічне зростання

Крім того, в Конституції ФРН буде закріплено створення спеціального фонду обсягом 500 мільярдів євро. Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни та стимулювання економічного зростання. З цієї суми 100 мільярдів євро буде виділено федеральним землям, і ще 100 мільярдів євро — на заходи із захисту клімату.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на якнайшвидшому перегляді цієї норми, до зміни складу парламенту. У новому скликанні Бундестагу ухвалення такого рішення могло б бути заблоковано, оскільки крайні праві («Альтернатива для Німеччини», AfD) та крайні ліві (Die Linke) можуть отримати блокуючу меншість.

Сигнал партнерам та ворогам

«Це чіткий сигнал нашим партнерам… а також ворогам нашої свободи: ми здатні себе захистити. Німеччина повертається. Німеччина робить значний внесок у захист свободи та миру в Європі», — заявив Мерц на пресконференції минулого тижня.

Мерц підкреслив, що після схвалення змін до Конституції чинний канцлер Олаф Шольц зможе виділити Україні давно обіцяну військову допомогу в розмірі 3 мільярдів євро.