Індія у лютому 2025 року імпортувала золота на $2,338 млрд, йдеться у матеріалах Міністерства торгівлі та промисловості країни.
Індія у лютому знизила імпорт золота до $2,3 млрд
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Деталі
Це на 62% менше, ніж у лютому 2024 року, та на 13% менше, ніж у січні 2025 року.
Усього за 2 місяці року імпорт золота до Індії склав $5,025 млрд, що на 38% менше від результату відповідного періоду минулого року.
2024 року, за даними міністерства, Індія імпортувала 812 тонн золота на $58,096 млрд.
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Індія є одним із найбільших споживачів золота у світі, практично не виробляючи його сама.
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