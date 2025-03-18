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18 березня 2025, 19:32

Акції BYD різко зросли після анонсу 5-хвилинної зарядки електрокарів

Акції найбільшого виробника електромобілів у Китаї BYD різко пішли вгору у вівторок після того, як компанія оголосила про нову технологію, яка може заряджати електромобілі (EV) майже так само швидко, як це потрібно для заправки бензинового авто. Про це повідомляє CNBC.

Акції найбільшого виробника електромобілів у Китаї BYD різко пішли вгору у вівторок після того, як компанія оголосила про нову технологію, яка може заряджати електромобілі (EV) майже так само швидко, як це потрібно для заправки бензинового авто.
Фото: freepik.com

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Зростання акцій

Зазначається, що акції BYD, зареєстровані в Гонконзі, підскочили більш ніж на 6% після відкриття, досягнувши нового максимуму за 52 тижні (рік). При цьому з початку 2025 року цінні папери зросли більш ніж на 50%.

Нова технологія

Це сталося незабаром після того, як BYD представила нову технологію «Super e-Platform», яка, за словами компанії, здатна забезпечувати максимальну швидкість зарядки до 1 000 кіловатів.

Конкурент Tesla каже, що це дозволить автомобілям, які використовують цю технологію, поповнити запас ходу електрокара на 400 кілометрів лише за 5 хвилин заряджання.

Компанія додала, що побудує понад 4 000 надшвидких зарядних станцій по всьому Китаю.

BYD також повідомила, що технологія «Super e-Platform» буде доступна на найпопулярніших моделях компанії — седані Han L та позашляховику Tang L, передпродажі яких із новими акумуляторами вже стартували в Китаї.

Що у конкурентів

Зазначається, що новітні суперчарджери Tesla забезпечують потужність заряджання до 500 кіловатів і здатні додати до 270 кілометрів запасу ходу за 15 хвилин.

Тим часом німецький концерн Mercedes-Benz Group минулого тижня повідомив, що його електричний автомобіль CLA зможе поповнити запас ходу на 325 кілометрів за 10 хвилин.

За даними Фонду захисту навколишнього середовища, середній запас ходу електромобілів у США становить близько 300 миль (483 кілометри) на одному заряді. При цьому час, необхідний для заряджання електромобіля, може варіюватися від 20 хвилин до кількох годин, залежно від моделі авто та потужності зарядної станції.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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