792 км на одному заряді: Mercedes-Benz представила нове покоління CLA (фото)

Mercedes-Benz розширила лінійку електромобілів, представивши повністю електричний CLA. Німецька компанія стверджує, що розробила CLA, щоб змінити враження від електромобіля, повідомляє arenaev.

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Mercedes-Benz CLA стане початком абсолютно нового сімейства автомобілів, яке включатиме як електричні, так і гібридні моделі, але саме електроверсія буде флагманом цього напряму.

Характеристики

Попри компактні розміри, новий CLA отримав вражаючий запас ходу — до 792 км на одному заряді. Але ця цифра актуальна для версії з великим акумулятором на 85,5 кВт·год (NMC). Також буде варіант із меншою батареєю на 58 кВт·год (LFP), але поки що Mercedes не повідомляє про його запас ходу.

На старті продажів Mercedes-Benz запропонує дві моделі CLA:

CLA 250+ — задньопривідна версія з двигуном потужністю 200 кВт (272 к.с.), яка розганяється до 100 км/год за 6,7 секунди.

CLA 350 4MATIC — повнопривідна версія з двигунами сукупною потужністю 260 кВт (353 к.с.), яка прискорюється до 100 км/год за 4,9 секунди.

Максимальна швидкість обох моделей обмежена електронікою на рівні 210 км/год.

Автомобіль заснований на 800-вольтовій архітектурі. Нова батарея підтримує швидку зарядку постійним струмом потужністю до 320 кВт, що дозволяє додати 325 км пробігу всього за 10 хвилин зарядки.

Зазначається, що це один із найбільш енергоефективних електромобілів завдяки низькому аеродинамічному опору та двоступеневій коробці передач.

Перша передача використовується для руху на низьких швидкостях у місті, а при підвищенні швидкості CLA автоматично перемикається на другу передачу, що суттєво покращує ефективність на трасі.

Це особливо важливо, адже саме на високих швидкостях електромобілі зазвичай втрачають багато енергії. Здається, що компанія знайшла просте, але ефективне рішення.

В основі нового CLA лежить операційна система Mercedes-Benz (MB.OS), що робить його найрозумнішим автомобілем в історії бренду. Нова система оснащена штучним інтелектом, і вона перетворює автомобіль на суперкомп’ютер, постійно підключений до хмари та здатний отримувати оновлення по повітрю.

Mercedes обіцяє, що CLA залишатиметься актуальним протягом багатьох років, отримуючи покращення для всього — від мультимедіа до систем допомоги водієві.

Четверте покоління системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) інтегрує ШІ від Microsoft і Google. Новий екран MBUX Superscreen, побудований на високопродуктивних чипах від Unity, показує інформацію та застосунки у форматі, схожому на смартфон.

Віртуальний помічник MBUX працює на основі генеративного штучного інтелекту. Помічник використовує ChatGPT і Google Gemini і він може відповідати на навігаційні запитання, надавати інформацію про визначні місця та навіть реагувати на емоції.

Навігація здійснюється за допомогою Google Maps. Крім того, завдяки ШІ навігація Mercedes-Benz планує найефективніші маршрути, включаючи зупинки для зарядки.

Mercedes-Benz CLA оснащений системою MB.DRIVE, що включає сучасні функції допомоги водієві, такі як DISTRONIC Distance Assist (адаптивний круїз-контроль) та Lane Change Assist (асистент зміни смуги руху), що підвищує безпеку на дорозі.

Ціни

Версія CLA 250+ стартуватиме в продажу від 50 000 євро, а CLA 350 4MATIC обійдеться дорожче — близько 60 000 євро.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2024 року компанія Mercedes-Benz представила електричний G-Wagen.

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