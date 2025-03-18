«Так не годиться»: в НКЦПФР прокоментували вихід Київстару на фондовий ринок США

Проведення первинних (IPO) та вторинних (SPO) публічних розміщень українських компаній та обіг їх цінних паперів має відбуватися повністю або частково в Україні, це є запорукою розвитку внутрішнього ринку капіталу, доступ до цього ринку нерезидентів необхідно забезпечити за рахунок «лінку» з Національним депозитарієм, вважає голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Такий підхід дуже важливий, і я на ньому наполягаю в дискусії з деякими нашими керманичами, які пропонують випускати цінні папери українських підприємств одразу на закордонних майданчиках. Так не годиться», — сказав він.

«Якщо наша компанія виходить на Nasdaq, WSE (Варшавську біржу), LSE (Лондонську біржу), тощо — ми спонсоруємо зарубіжну інфраструктуру. Тобто бізнес тут, але всі гроші там. І ніякого подвійного лістингу не буде», — пояснив Магомедов.

Київстар

Коментуючи плани «Київстару» здійснити вихід на американську біржу Nasdaq, голова НКЦПФР відзначив, що обраний компанією варіант розміщення через американську SPV (Special Purpose Vehicle), яка буде власником 100% акцій «Київстар», унеможливлює обіг цих цінних паперів в Україні.

«Ідеальна, на мою думку, картина світу, коли б „Київстар“ з української юрисдикції вивів частину акцій, вони б торгувалися на Nasdaq, але частина залишилася б в Україні та торгувалася тут», — вважає голова українського регулятора.

На його думку, це створить умови для арбітражу, тобто маркетмейкери зможуть заробляти на різниці вартості акцій «Київстар» на Nasdaq та в Україні, наближаючи цю різницю до нуля.

Про український ринок

«Якщо залишити акції тут, почати торгувати тут, але зробити „лінк“, щоб вони вільно виходили на зарубіжні ринки і поверталися назад — це буде початком розбудови вітчизняного фондового ринку», — підкреслив Магомедов.

За його словами, всі, кому цікаво проінвестувати в цю компанію, будуть купувати в Україні, якщо це нерезиденти, то вони зможуть виводити цінні папери на свої рахунки в депозитарних установах в Європі, в Америці та інших ринках через «лінк» цих депозитарних установ з НДУ, надаючи роботу українським біржам, депозитарним установам, інвестиційним фірмам.

«Якщо ми зробимо правильно „лінк“, то українські цінні папери можна буде легко виводити через Euroclear, Clearstream або інші депозитарії на зарубіжні ринки. Іноземні інвестори зможуть їх купувати, не відкриваючи у нас рахунки. А наші учасники ринку на цьому зароблять, бо іноземцю це дешевше, ніж відкривати рахунки в Україні», — описав свою ідею голова НКЦПФР.

За його словами, такий «лінк» має бути вже цього року.

Передісторія

Компанія Veon Ltd., материнська компанія найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», наближається до завершення угоди про злиття з Cohen Circle.

Це злиття є частиною підготовчого процесу до непрямого виходу компанії на IPO (первинне публічне розміщення акцій) на американському фондовому ринку.