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18 березня 2025, 16:57

Рахункова палата провела аудит допомоги від США на $30 мільярдів. Порушень не виявлено

Пряма бюджетна підтримка України від США на $30 млрд використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей. Про це повідомилаРахункова палата.

Пряма бюджетна підтримка України від США на $30 млрд використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Рахункова палата в межах чотирьох аудитів здійснила перевірку використання частини прямої бюджетної підтримки США Україні. Результати аудитів, проведених у тому числі й за підтримки Центру досконалості аудиту Офісу урядової підзвітності Сполучених Штатів Америки, підтвердили, що фінансова підтримка, надана Україні США, використовувалася ефективно та відповідно до визначених цілей», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загальна сума прямої бюджетної підтримки, наданої урядом США впродовж 2022 — 2024 років, становила понад 30 млрд дол.

Ці кошти було реалізовано через кілька основних угод:

  • проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) — $27,05 млрд, з них для ПФУ — $12,7 млрд;

  • додаткова угода № 8 до Угоди про виконання завдання у сфері розвитку — $1,7 млрд;

  • грант Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва — $1,1 млрд.

Зокрема, фінансовий аудит гранту Цільового фонду багатостороннього донорського співробітництва підтвердив достовірність фінансової звітності та не виявив жодних порушень у надходженні та обліку коштів.

Аудит ефективності прямої бюджетної підтримки Уряду США для життєво важливих потреб населення засвідчив цільове використання коштів, зокрема на оплату праці освітян та медиків. При цьому було рекомендовано покращити верифікацію отримувачів та налагодити обмін даними між державними реєстрами.

Аудит підтримки системи медичних послуг підтвердив, що 1,7 млрд дол. США були правильно спрямовані на фінансування державних гарантій медичного обслуговування, але рекомендовано посилити внутрішній контроль НСЗУ для уникнення переплат.

За результатами аудиту Пенсійного фонду України встановлено, що $12,7 млрд у межах проєкту PEACE були використані за призначенням, забезпечивши стабільні виплати пенсій понад 10 млн пенсіонерів в умовах війни.

За результатами проведених аудитів надано рекомендації щодо вдосконалення внутрішнього контролю, підвищення прозорості фінансових процесів, налагодження механізмів верифікації соціальних виплат та покращення обліку отримувачів допомоги.

На виконання рекомендацій вже отримано істотні результати, наголосили в Рахунковій палаті.

Зокрема, у 2024 році було повернено до бюджету 14,6 млн грн ($500 тис) переплачених за пакетом медичних послуг коштів. Також підрозділ внутрішнього аудиту НСЗУ виявив переплату у розмірі 46,8 млн грн ($1,6 млн), з яких станом на 5 березня 2025 року відшкодовано вже 4,3 млн грн.

Окрім того, Міністерство економіки України верифікувало осіб, які неправомірно отримали допомогу через програму «єПідтримка». Відшкодовано 122,7 млн грн (4,2 млн дол. США) від 19 тис. осіб.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+30
bonv
bonv
18 березня 2025, 16:58
#
Українська Рахункова палата? Вірю (с)
Велике крадівництво не збреше …
+
0
bonv
bonv
18 березня 2025, 17:00
#
Сліди замели вміло ©
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