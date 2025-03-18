Криптопроєкт Трампа World Liberty Financial продав токенів на $550 мільйонів

У понеділок, 17 березня, криптопроєкт World Liberty Financial (WLFI), пов'язаний з президентом США Дональдом Трампом, повідомив про залучення $250 млн у ході другого етапу продажу токенів, в результаті чого загальна сума проданих монет досягла $550 млн. Про це повідомляє CNBC.

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Проєкт WLFI отримав підтримку родини Трампа та позиціонує себе як криптобанківську платформу. Його запустили у жовтні, за декілька тижнів до перемоги Трампа на виборах. У документі, опублікованому під час запуску зазначалося, що сім'я Трампа може отримати 75% чистого прибутку від проєкту.

У прес-релізі повідомляється, що понад 85 000 учасників пройшли процедуру верифікації «знай свого клієнта» (KYC) для отримання доступу до продажу токенів.

Співзасновник Зак Віткофф, син мільярдера та посла США Стіва Віткоффа, заявив, що WLFI має на меті значно прискорити розвиток DeFi, тобто децентралізованих фінансів.

WLFI — один із кількох криптопроектів, пов'язаних з родиною Трампа, які починають свою діяльність саме в той час, коли президент активно просуває політику, сприятливу для криптовалют. На початку цього місяця Трамп підписав виконавчий указ про створення Стратегічного резерву біткоїнів.

Згідно з меморандумом, оприлюдненим Білим домом минулого тижня, Девід Сакс, призначений адміністрацією Трампа на посаду відповідального за штучний інтелект та криптовалюти, продав цифрові активи, пов'язані з його особистими інвестиціями та інвестиціями його компанії Craft Ventures, на суму понад $200 млн до того, як розпочав виконання своїх обов'язків.

У подкасті Сакс заявив, що «не хотів навіть створювати враження конфлікту інтересів».

В кінці лютого 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) зробила заяву, що мем-токени не кваліфікуються як цінні папери. Оголошення було зроблено після того, як президент і перша леді Меланія Трамп запустили власні мем-монети за декілька днів до інавгурації.

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