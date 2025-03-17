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17 березня 2025, 13:37

«Київстар» наближається до непрямого виходу на американський фондовий ринок

Компанія Veon Ltd., материнська компанія найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», наближається до завершення угоди про злиття з Cohen Circle. Про це в інтерв'ю виданню «Економічна правда» повідомив президент «Київстару» Олександр Комаров.

Компанія Veon Ltd., материнська компанія найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», наближається до завершення угоди про злиття з Cohen Circle.

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Це злиття є частиною підготовчого процесу до непрямого виходу компанії на IPO (первинне публічне розміщення акцій) на американському фондовому ринку.

Наступні кроки: проспект емісії, роуд-шоу та пошук інвесторів

Після підписання угоди компанія зосередиться на підготовці проспекту емісії цінних паперів, проведенні роуд-шоу (презентацій для потенційних інвесторів), а також на вирішенні ключових організаційних питань. До них належать: вибір оптимальної структури компанії, визначення юрисдикції, проведення оцінки активів, пошук інвесторів та організація зустрічей з ними.

Складний процес, що потребує погоджень

За словами Комарова, процес підготовки до IPO є складним та багатоетапним, і вимагає отримання низки погоджень. Зокрема, вже отримано схвалення від власників облігацій компанії.

Ідея IPO «Київстару»: три роки обговорень та каталізатор від Shah Capital

Ідея виходу «Київстару» на фондовий ринок обговорюється вже близько трьох-чотирьох років, зазначив президент компанії. «Значним каталізатором цього процесу став відкритий лист від міноритарного акціонера Shah Capital», — додав він.

Від локальних бірж до США: еволюція планів

Спочатку компанія розглядала можливість розміщення акцій на локальних фондових біржах — у Казахстані, Пакистані та Україні.

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Джерело: Мінфін
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