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18 березня 2025, 11:23

OKX призупинила роботу агрегатора DEX, у Standard Chartered знизили прогноз ціни Ethereum: що нового

Головне на ринку криптовалют.

Головне на ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

OKX призупинила роботу свого агрегатора DEX

Криптовалютна біржа OKX призупинила роботу свого агрегатора децентралізованих бірж (DEX) після консультацій з регуляторами.

У заяві компанії сказано, що нещодавно команда виявила «скоординовані зусилля Lazarus Group, спрямовані на зловживання дефіцитними послугами». Також в OKX помітили збільшення кількості атак, спрямованих на підрив роботи біржі.

«Цей крок дозволить нам впровадити додаткові оновлення, щоб запобігти подальшим зловживанням. Ми знаємо, що прозорість є ключовим фактором, тому також тісно співпрацюємо з блокчейн-дослідниками», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у компанії додали, що вже розгорнули рішення для виявлення хакерських адрес, а саме:

  • систему виявлення адрес хакерів у Web3-агрегаторі DEX;
  • систему відстеження останніх адрес зловмисників та їх блокування в системі CEX у режимі реального часу.

У The Block зазначили, що рішення біржі стало відповіддю на звіт Bloomberg в якому зазначалося, що OKX потрапила під приціл у ЄС через свою роль у зломі Bybit. У повідомленні йшлося, що сервіс OKX використовувався для відмивання частини вкрадених під час злому Bybit коштів.

Криптофонди зафіксували п’ятий поспіль тиждень відтоку

З 8 по 14 березня відтік із криптовалютних інвестфондів становив $1,69 млрд після $876 млн у попередній звітний період. Про це свідчать дані CoinShares.

Негативна динаміка продовжилася п’ятий тиждень поспіль. За цей період клієнти забрали з продуктів $6,44 млрд. З початку року результат залишається позитивним — у розмірі $912 млн.

В інструментах на базі першої криптовалюти відтік збільшився з $756 млн до $978 млн, за останні п’ять тижнів — до $5,4 млрд.

У сегменті американських спотових біткоїн-ETF інвестори вивели з продуктів $838,3 млн. Негативна динаміка продовжилася п’ятий тиждень поспіль.

Зі структур, які дають змогу відкривати шорт за цифровим золотом, клієнти забрали $3,6 млн (раніше $19,8 млн).

В Ethereum-фондах темпи відтоку посилилися з $89,2 млн до $176 млн.

Надходження в інструменти на основі XRP сповільнилися з $5,6 млн до $1,8 млн

У фондах на базі Solana і Sui приплив змінився відтоком у розмірі $2,2 млн і $0,6 млн відповідно.

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У Standard Chartered знизили прогноз ціни Ethereum до $4 000

У банку Standard Chartered переглянули прогноз щодо ціни Ethereum, знизивши очікувану вартість активу з $10 000 до $4 000. Про це повідомляє CoinDesk із посиланням на главу відділу досліджень цифрових активів Джеффа Кендріка.

«Ethereum перебуває на роздоріжжі. Актив все ще домінує за деякими показниками, але це поступово змінюється», — заявив Кендрик.

Однією з причин цього є дедалі більше домінування рішень другого рівня. Зокрема, згідно зі звітом Standard Chartered тільки мережа Base знизила капіталізацію Ethereum на $50 млрд.

Цей структурний спад у підсумку можуть зупинити ринкові сили, зазначив Кендрік. Під цим, зокрема, мається на увазі значне зростання сектора токенізованих активів реального світу (RWA), де частка мережі першого рівня, як і раніше, становить близько 80%.

Однак у короткостроковій перспективі розворот динаміки можливий тільки в разі прямого втручання.

«Активна зміна комерційного напряму з боку Ethereum Foundation, наприклад, введення податку на L2-рішення, може забезпечити досягнення цієї мети зараз», — йдеться у повідомленні.

Згідно зі звітом Standard Chartered, співвідношення ціни Ethereum до вартості біткоїна, імовірно, впаде до 0,015 BTC, що є мінімумом з 2017 року.

ЦБ Південної Кореї не збирається створювати біткоїн-резерв

Банк Кореї заявив, що питання створення стратегічного біткоїн-резерву ніколи не розглядалося. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Таким чином регулятор відповів на письмовий запит члена Комітету з планування та фінансів Національної асамблеї Ча Гю Гина. Останній звернувся до центробанку на тлі підписання президентом США Дональдом Трампом відповідного указу.

«До питання включення біткоїна до валютних резервів слід підходити з максимальною обережністю», — йдеться в офіційній відповіді центробанку.

Регулятор заявив, що ніколи не розглядав цю можливість. Ба більше, він не планує змінювати склад резервів у найближчій перспективі.

Як причини Банк Кореї послався на високу волатильність першої криптовалюти та рекомендації Міжнародного валютного фонду (МВФ).

У них йдеться про те, що активи, включені в резерв, мають бути ліквідними, вільно торгованими на відкритому ринку, номінованими в конвертованій валюті та мати високий рейтинг.

У заяві центробанк послався на те, що подібну можливість розглядають у Чехії та Бразилії. Водночас Європейський центральний банк, а також регулятори у Швейцарії та Японії виступили проти, резюмували в Банку Кореї.

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Джерело: Мінфін
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