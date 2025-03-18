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18 березня 2025, 11:05

Падіння акцій Tesla вдвічі принесло $16 мільярдів прибутку інвесторам, які грали на пониження

Хедж-фонди, які робили ставки на падіння акцій Tesla, отримали прибуток у розмірі 16,2 мільярда доларів США. Це стало можливим завдяки тому, що вартість компанії Ілона Маска за останні три місяці знизилася вдвічі. Про це пише Financial Times.

Хедж-фонди, які робили ставки на падіння акцій Tesla, отримали прибуток у розмірі 16,2 мільярда доларів США.
Фото Pixabay

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Що відомо

Трейдери, що заробляють на падінні цін акцій («шортселлери»), зафіксували значні паперові прибутки з моменту закриття торгів 17 грудня, повідомляє постачальник фінансової інформації S3 Partners. За цей період ринкова капіталізація Tesla скоротилася більш ніж на 700 мільярдів доларів, що призвело до зменшення статків Ілона Маска більш ніж на 100 мільярдів доларів.

Однією з причин зниження продажів електромобілів Tesla в Європі стали публічні заяви генерального директора компанії Ілона Маска щодо європейської політики, зокрема, його підтримка ультраправих партій.

Коментар Пера Лекандера: «Маск опинився не на тому боці своєї цільової аудиторії»

«Tesla мала дуже високу цінність бренду, і Ілон зумів повністю її знищити», — заявив Пер Лекандер, керуючий партнер хедж-фонду Clean Energy Transition з активами в 1,5 мільярда доларів. «Маск опинився не на тому боці своєї цільової аудиторії. Тесли купують не люди в ковбойських чоботях».

JPMorgan знижує прогнозну ціну акцій Tesla

Минулого тижня інвестиційний банк JPMorgan знизив прогнозну ціну акцій Tesla на кінець року з 135 до 120 доларів. «Нам важко пригадати щось подібне в історії автомобільної індустрії, коли бренд втратив так багато цінності так швидко», — йдеться у звіті банку. У понеділок акції Tesla закрилися на рівні 238,01 долара.

Результати четвертого кварталу 2024 року розчарували інвесторів, оскільки фінансові показники компанії не виправдали очікувань. Минулого тижня Tesla також попередила представника уряду США в листі, що торговельна війна, ініційована Дональдом Трампом, може призвести до введення відповідних тарифів, що, у свою чергу, збільшить вартість виробництва автомобілів Tesla у США.

Tesla та шортселлери: історія протистояння

Tesla протягом тривалого часу була однією з найбільш популярних компаній серед шортселлерів на американському фондовому ринку. У 2020 році обсяг коротких позицій за акціями Tesla сягав близько 300 мільйонів акцій.

Проте, стрімке зростання акцій компанії більш ніж на 1500% у 2020−2021 роках призвело до значних збитків для більшості шортселлерів. Однак, деякі інвестори продовжували вважати, що оцінка Tesla значно завищена і не відповідає її економічним показникам.

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Джерело: Мінфін
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