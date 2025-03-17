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17 березня 2025, 17:15

Moody's понизило кредитний рейтинг Volkswagen до B-категорії

Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг емітента Volkswagen з A3 до Baa1, пояснивши це проблемами, з якими зіштовхнулася автомобільна промисловість, та інвестиційними потребами німецької компанії, пише Ліга.

Рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг емітента Volkswagen з A3 до Baa1, пояснивши це проблемами, з якими зіштовхнулася автомобільна промисловість, та інвестиційними потребами німецької компанії, пише Ліга.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДоходи VolkswagenТорік доходи автомобільного підрозділу Volkswagen знизилися на 1%, а прибутковість — на 5,7%.
Фото: getty images

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Доходи Volkswagen

Торік доходи автомобільного підрозділу Volkswagen знизилися на 1%, а прибутковість — на 5,7%. Вільний грошовий потік взагалі став негативним.

Нове керівництво Volkswagen, яке прийшло у 2022 році, ініціювало стратегічні зміни для збереження конкурентоспроможності. За умови успішного виконання вони зможуть покращити прибутковість компанії у 2026−2027 роках.

Ключовим елементом нової стратегії буде партнерство з виробниками електромобілів XPeng і Rivian. Співпраця з Rivian, зокрема, спрямована на покращення розробки програмного забезпечення й означатиме відмову від збиткового внутрішнього підрозділу CARIAD.

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Перший автомобіль на платформі Rivian під назвою ID1 очікується у 2027 році.

Планується також значне скорочення витрат у Німеччині, яке дасть змогу Volkswagen зекономити щонайменше 1 млрд євро у 2025 році. Середньострокова мета — економія 4 мільярдів євро на рік у 2027−2028 роках.

Компанія має дуже хорошу ліквідність, що дає їй час для впровадження стратегічних змін.

Рейтинг Volkswagen також підтримується сильними позиціями як другого за величиною світового автовиробника, сильною географічною та брендовою диверсифікацією та низьким рівнем боргу.

«Хоча ми позитивно оцінюємо нещодавно впроваджені керівництвом заходи з підвищення ефективності, значні ринкові виклики роблять малоймовірним стале відновлення скоригованої маржі EBITA за методологією Moody's до рівня 7% протягом наступних 12−18 місяців. Попри те, що кредитний профіль Volkswagen отримує переваги від масштабу компанії, диверсифікації та міцного балансу з дуже хорошим профілем ліквідності, розрив у прибутковості порівняно з конкурентами, що мають рейтинг категорії A, останнім часом збільшився», — йдеться в повідомленні агентства.

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Джерело: Мінфін
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