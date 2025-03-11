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11 березня 2025, 14:15

Прибуток Volkswagen за рік упав на 15%

Німецький автогігант Volkswagen повідомив про зниження річного операційного прибутку на 15% порівняно з попереднім роком, пославшись на зростання витрат та надзвичайні витрати, пов'язані зі стратегією реструктуризації. Про це пише CNBC.

Німецький автогігант Volkswagen повідомив про зниження річного операційного прибутку на 15% порівняно з попереднім роком, пославшись на зростання витрат та надзвичайні витрати, пов'язані зі стратегією реструктуризації.
Фото Pixabay

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Підсумки року

За повний 2024 компанія досягла виручки в 324,7 млрд євро ($352,8 млрд) в порівнянні з 322,3 млрд євро минулого року. Виробник автомобілів заявив, що очікує, що виторг від продажів у 2025 році перевищить торішні показники приблизно на 5%. Також прогнозується, що операційна рентабельність, яка досягла 5,9% у 2024 році, цього року становитиме від 5,5% до 6,5%.

Компанія прозвітувала про зниження обсягу продажів автомобілів на 3,5% у 2024 році, зазначивши при цьому «солідні результати у складних умовах».

Volkswagen повідомив, що на щорічних загальних зборах акціонерів у травні буде запропоновано дивідендну виплату у розмірі 6,30 євро на звичайну акцію і 6,36 євро на привілейовану акцію — на 30% менше у порівнянні з минулим роком.

Деталі

Автопідрозділ Volkswagen завершив 2024 рік з чистою ліквідністю 36 млрд євро, що на 10,5% менше у порівнянні з минулим роком. Компанія очікує, що цей показник у 2025 році складе від 34 млрд до 37 млрд євро, додавши, що «мета групи — продовжувати проводити активну політику у сфері фінансування та ліквідності».

Чиста ліквідність автомобільного підрозділу Volkswagen на кінець 2024 року становила 36 млрд євро, що на 10,5% менше, ніж минулого року. Компанія заявила, що цього року очікує на цей показник у діапазоні 34−37 мільярдів євро, додавши, що «метою концерну залишається продовження активної політики фінансування та ліквідності».

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Джерело: Мінфін
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