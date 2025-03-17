12 американських біржових фондів біткоін-ETF зіткнулися з найтривалішою серією тижневих чистих відтоків коштів з моменту їх лістингу в січні минулого року. Про це пише investing.com.
Біткоїн-ETF переживають найтривалішу негативну тижневу тенденцію з моменту їх запуску
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Вважається, що ця тенденція викликана масштабним відходом від ризикових активів через тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом.
За останні п'ять тижнів інвестори вивели з цих ETF понад $5,5 млрд, згідно з даними Bloomberg.
Рекордні відтоки почалися невдовзі після повернення президента Трампа до Білого дому, що вказує на те, що крипто-інвестори більше стурбовані торговельною війною, ініційованою президентом, ніж його сприятливою для криптовалют політикою, включаючи створення цифрового резерву активів.
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