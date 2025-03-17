Министр финансов США допустил спад экономики во время президентства Трампа

Нет «никаких гарантий», что в Соединенных Штатах не будет рецессии во время президентства Дональда Трампа. Хотя корректировка может иметь место. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Однако Бессент, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, исключил вероятность финансового кризиса.

На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: «Никаких гарантий. Кто мог бы предусмотреть COVID?»

Бессент заявил, что он проводит жесткую политику, которая будет долговременной, и что страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами.

На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: «Нет никаких причин, по которым это должно произойти».

Подробности

Бессент опроверг опасения по поводу недавнего падения фондового рынка, заявив, что корректировки были полезны и что рынки «чувствуют себя отлично», если администрация внедрит эффективную налоговую политику, повысит уровень дерегулирования и обеспечит энергетическую безопасность.

«У нас будет переходный период, и у нас не будет кризиса», — сказал он.

На прошлой неделе фондовые рынки США резко упали на фоне растущей неопределенности, вызванной часто меняющейся политикой президента Дональда Трампа, включая угрозы введения пошлин по отношению к крупнейшим торговым партнерам США.