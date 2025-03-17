Нет «никаких гарантий», что в Соединенных Штатах не будет рецессии во время президентства Дональда Трампа. Хотя корректировка может иметь место. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает Reuters.
Министр финансов США допустил спад экономики во время президентства Трампа
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Что известно
Однако Бессент, выступая в программе «Встреча с прессой» на канале NBC, исключил вероятность финансового кризиса.
На вопрос, может ли он гарантировать отсутствие рецессии, пока Трамп находится у власти, Бессент ответил: «Никаких гарантий. Кто мог бы предусмотреть COVID?»
Бессент заявил, что он проводит жесткую политику, которая будет долговременной, и что страну необходимо отучить от того, что он назвал огромными государственными расходами.
На вопрос о том, может ли корректировка привести к рецессии, Бессент ответил: «Нет никаких причин, по которым это должно произойти».
Подробности
Бессент опроверг опасения по поводу недавнего падения фондового рынка, заявив, что корректировки были полезны и что рынки «чувствуют себя отлично», если администрация внедрит эффективную налоговую политику, повысит уровень дерегулирования и обеспечит энергетическую безопасность.
«У нас будет переходный период, и у нас не будет кризиса», — сказал он.
На прошлой неделе фондовые рынки США резко упали на фоне растущей неопределенности, вызванной часто меняющейся политикой президента Дональда Трампа, включая угрозы введения пошлин по отношению к крупнейшим торговым партнерам США.
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