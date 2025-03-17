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17 березня 2025, 11:54

Податковий комітет ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів — Железняк

Податковий Комітет ВР ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Податковий Комітет ВР ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Не знаю, хто там в Уряді вирішив що хоче піднімати податки на ФОПів до 18%… думаю це несерйозно. Але скажу, що нуль на це шансів! Наш податковий Комітет це ніколи не пропустить. Не тільки я, але і, переконаний, колеги з Слуги ніколи не проголосують», — написав Железняк.

Він радить подивитися на те, як мільярди спускаються урядом на махровий популізм в стилі «1000 Зеленського/кешбек» або корупційний ідіотизм по закупівлі російського ядерного мотлоху.

Читайте також: Уряд планує підвищити податки для ФОПів — деталі

Нагадаємо

Раніше РБК-України з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році повідомили про те, що плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
vbhjckfd
vbhjckfd
17 березня 2025, 12:04
#
Та вони не можуть не пропустити, вони можуть рекомендувати не голосувати, але це справа залу…
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0
ESP3
ESP3
17 березня 2025, 12:24
#
Вы это, определитесь. Что бы я тоже либо проголосовал на следующих выборах за Зеленского, либо нет
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 березня 2025, 12:35
#
Ну да, военный сбор ведь
«не пропустили», хотя это
не налог, а всего-лишь «сбор»…
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