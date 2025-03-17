Податковий Комітет ВР ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів. Про це в телеграм-каналі написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
Податковий комітет ніколи не пропустить підвищення податків для ФОПів — Железняк
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Що відомо
«Не знаю, хто там в Уряді вирішив що хоче піднімати податки на ФОПів до 18%… думаю це несерйозно. Але скажу, що нуль на це шансів! Наш податковий Комітет це ніколи не пропустить. Не тільки я, але і, переконаний, колеги з Слуги ніколи не проголосують», — написав Железняк.
Він радить подивитися на те, як мільярди спускаються урядом на махровий популізм в стилі «1000 Зеленського/кешбек» або корупційний ідіотизм по закупівлі російського ядерного мотлоху.
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Нагадаємо
Раніше РБК-України з посиланням на Звіт Мінфіну про стан виконання Національної стратегії доходів у 2024 році повідомили про те, що плани щодо реформи спрощеної системи оподаткування в Україні залишаються чинними. В уряді планують суттєво переглянути умови для ФОПів та підвищити податки.
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Коментарі - 3
«не пропустили», хотя это
не налог, а всего-лишь «сбор»…