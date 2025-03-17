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17 березня 2025, 10:46

Toyota RAV4 знову очолила світовий рейтинг найбільш продаваних моделей з початку року

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4. Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до топ-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y. Про це пише «Укравтопром».

Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4.
Фото: itc.ua

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Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року

  • Toyota RAV4 — 73907 од. (-11,4%);
  • Toyota Corolla — 70822 од. (-26,4%);
  • Ford F-Series — 69805 од.(+42,5%);
  • Tesla Model Y — 64400 од. (-19,6%);
  • Honda CR-V — 53492 од. (-25,2%);
  • Volkswagen Tiguan — 46093 од. (+10,6%);
  • Chevrolet Silverado — 44686 од. (-8,8%);
  • Hyundai Tucson — 44623 од. (-9,8%);
  • Toyota Camry — 43455 од. (-8,1%);
  • Kia Sportage — 39333 од. (-7,7%).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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