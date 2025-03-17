Світовий рейтинг найбільш продаваних моделей у 2025 році очолив кросовер Toyota RAV4. Не дивлячись на зростання кількості нових електромобілів до топ-10 потрапила тільки одна електрична модель — Tesla Model Y. Про це пише «Укравтопром».
17 березня 2025, 10:46
Toyota RAV4 знову очолила світовий рейтинг найбільш продаваних моделей з початку року
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Топ-10 світових бестселерів січня 2025 року
- Toyota RAV4 — 73907 од. (-11,4%);
- Toyota Corolla — 70822 од. (-26,4%);
- Ford F-Series — 69805 од.(+42,5%);
- Tesla Model Y — 64400 од. (-19,6%);
- Honda CR-V — 53492 од. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan — 46093 од. (+10,6%);
- Chevrolet Silverado — 44686 од. (-8,8%);
- Hyundai Tucson — 44623 од. (-9,8%);
- Toyota Camry — 43455 од. (-8,1%);
- Kia Sportage — 39333 од. (-7,7%).
Читайте також: 792 км на одному заряді: Mercedes-Benz представила нове покоління CLA (фото)
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі