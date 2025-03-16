Нафта за ціною менше ніж $60 загрожує падінню видобутку у США — Citigroup

Прагнення президента США Дональда Трампа збільшити видобуток нафти всередині країни та знизити ціни на енергоносії загрожує зупинкою буріння. Про це заявив аналітик найбільшого світового інвестиційного банку Citigroup Скотт Грубер, повідомляє Bloomberg.

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Грубер зазначив, якщо ціна на West Texas Intermediate (WTI), американський еталонний сорт нафти, триматиметься на рівні близько $65 за барель, сланцеві компанії, ймовірно, зупинять роботу 25 бурових установок та зафіксують обсяги видобутку нафти у США.

Він також додав, що подальше зниження цін призведе до фактичного скорочення видобутку сирої нафти.

Ціни на нафту WTI переживають період, який, ймовірно, стане найдовшою серією падінь за майже десятиліття, оскільки торгова війна, ініційована Трампом, негативно впливає на перспективи попиту, а трейдери готуються до збільшення поставок російської нафти на світові ринки.

На початку цього місяця ціни досягли 22-місячного мінімуму в $65,22, а загалом з початку року вони впали майже на 7%.

«Падіння цін до близько $50, ймовірно, значний психологічний вплив, що може призвести до скорочення кількості бурових установок приблизно на 75 одиниць та зниження видобутку нафти більш ніж на 300 000 барелів на день», — заявив Грубер.

Гарольд Хамм і Скотт Шеффілд, відомі як «титани» сланцевої галузі, цього тижня висловили думку, що ціни на нафту в районі $50 за барель створять серйозні труднощі для сектору.

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Наприкінці минулого року компанія Trafigura прогнозувала зростання видобутку нафти в США приблизно на 400 000 барелів на добу, з яких близько 100 000 барелів припадали на сланцеву нафту.

Саад Рахім, головний економіст Trafigura, заявив, що у випадку збереження поточного тренду зниження цін, існує ймовірність сценарію, за якого видобуток сланцевої нафти в США може залишитися на поточному рівні або навіть скоротитися.

Він заявив, що ціна в $60 є надто низькою для того, щоб більшість підприємств галузі могли ефективно функціонувати.