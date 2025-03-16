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16 березня 2025, 10:37

У податковій розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року

У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року — вже 22,1 млрд грн. Про це Укрінформу повідомили в Державній податковій службі.

У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 млрд грн військового збору, а за перші два місяці 2025 року — вже 22,1 млрд грн.
Фото: НБУ

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«За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 198 465,34 грн військового збору», — йдеться у повідомленні.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.

У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися таким чином:

  • основна частина — 19,1 млрд грн надійшла від доходів фізичних осіб;
  • від фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) надійшло 1,36 млрд грн;
  • від юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) — 30,1 млн грн;
  • від фізичних осіб за результатами річного декларування — 273 млн грн;
  • від розміщення ОВДП (зокрема фізичними особами) та із нарахувань на соціальні виплати — 1,37 млрд грн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон № 11416-д про «історичне» підвищення податків, зокрема військового збору.

Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025.

Як змінилися податки

  • Військовий збір підняли з 1,5% до 5%. Виключення — військові, для яких податок залишився без змін.
  • Військовий збір для ФОПів — для платників єдиного податку І, II та IV груп у розмірі 10% в розрахунку з однієї мінімальної зарплати на місяць.
  • Військовий збір у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку III групи (ФОП та юрособи).

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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