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16 березня 2025, 10:03

Союзники України погодилися посилити економічний тиск на росію — Сталмер

Близько 25 лідерів країн-союзників погодилися в суботу продовжувати посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час прес-конференції після віртуальної зустрічі з міжнародними лідерами, повідомляє Bloomberg.

Близько 25 лідерів країн-союзників погодилися в суботу продовжувати посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну проти України.
Фото: facebook.com/KeirStarmerLabour

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«Вплив санкцій на російську економіку був досить значним. Ми не повинні недооцінювати їхній вже завданий ефект, а посилення санкцій призведе до ще більшого тиску», — сказав Стармер.

Ппрем'єр Британії додав, що західні країни нарощують політичний і військовий потенціал, і після того, як союзники взяли додаткові зобов'язання щодо допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення, вони переходять до «оперативної фази» досягнення гарантій безпеки.

Він також зазначив, що в четвер, 20 березня, військові керівники союзників зустрінуться для подальших переговорів.

«На даний момент дуже важливо, щоб ми чинили максимальний тиск на росію», — сказав Стармер, звинувативши путіна у затягуванні ухвалення припинення вогню.

Конфіскація заморожених активів рф

Також під час цієї онлайн-зустрічі обговорювалися питання конфіскації заморожених російських активів для допомоги у фінансуванні оборони України. Хоча Стармер знову наголосив, що для такого кроку є політичні та правові перешкоди.

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Що сказали інші

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що європейські країни та їхні союзники «дуже мотивовані» рухатися до миру, і зараз оптимізму більше, ніж два тижні тому.

«Усі налаштовані чинити тиск на росію. М'яч на боці рф. Тепер росії потрібно показати свої справжні наміри: вони дійсно хочуть миру чи це лише порожні слова, спрямовані на затягування переговорів?» — сказав він.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив журналістам, що всі країни висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення миру, але поки передчасно говорити про практичну допомогу в миротворчій місії.

Тим часом прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила іншим лідерам, що не передбачає участі своєї країни в будь-яких наземних місіях в Україні.

Лідери мають намір найближчим часом представити свої пропозиції Дональду Трампу, якого вони прагнуть переконати надати гарантії безпеки США у вигляді повітряної підтримки, розвідки і спостереження за кордоном — без необхідності відправки американських військ у складі миротворчих сил.

Онлайн-зустріч

В онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, яка відбулася 15 березня, взяли участь 29 лідерів держав.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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