Близько 25 лідерів країн-союзників погодилися в суботу продовжувати посилювати обмеження на російську економіку, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів та закінчити війну проти України. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час прес-конференції після віртуальної зустрічі з міжнародними лідерами, повідомляє Bloomberg.
Союзники України погодилися посилити економічний тиск на росію — Сталмер
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«Вплив санкцій на російську економіку був досить значним. Ми не повинні недооцінювати їхній вже завданий ефект, а посилення санкцій призведе до ще більшого тиску», — сказав Стармер.
Ппрем'єр Британії додав, що західні країни нарощують політичний і військовий потенціал, і після того, як союзники взяли додаткові зобов'язання щодо допомоги Україні після початку повномасштабного вторгнення, вони переходять до «оперативної фази» досягнення гарантій безпеки.
Він також зазначив, що в четвер, 20 березня, військові керівники союзників зустрінуться для подальших переговорів.
«На даний момент дуже важливо, щоб ми чинили максимальний тиск на росію», — сказав Стармер, звинувативши путіна у затягуванні ухвалення припинення вогню.
Конфіскація заморожених активів рф
Також під час цієї онлайн-зустрічі обговорювалися питання конфіскації заморожених російських активів для допомоги у фінансуванні оборони України. Хоча Стармер знову наголосив, що для такого кроку є політичні та правові перешкоди.
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Що сказали інші
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що європейські країни та їхні союзники «дуже мотивовані» рухатися до миру, і зараз оптимізму більше, ніж два тижні тому.
«Усі налаштовані чинити тиск на росію. М'яч на боці рф. Тепер росії потрібно показати свої справжні наміри: вони дійсно хочуть миру чи це лише порожні слова, спрямовані на затягування переговорів?» — сказав він.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив журналістам, що всі країни висловили готовність зробити свій внесок у забезпечення миру, але поки передчасно говорити про практичну допомогу в миротворчій місії.
Тим часом прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила іншим лідерам, що не передбачає участі своєї країни в будь-яких наземних місіях в Україні.
Лідери мають намір найближчим часом представити свої пропозиції Дональду Трампу, якого вони прагнуть переконати надати гарантії безпеки США у вигляді повітряної підтримки, розвідки і спостереження за кордоном — без необхідності відправки американських військ у складі миротворчих сил.
Онлайн-зустріч
В онлайн-зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, яка відбулася 15 березня, взяли участь 29 лідерів держав.
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