Рада ЄС погодила нові мита на агропродукцію з росії та білорусі

Рада ЄС ухвалила свою позицію на переговори з Європейським парламентом щодо регламенту, який введе мита на сільськогосподарську продукцію, а також на певні азотні добрива з росії та білорусі. Про це йдеться на сайті Європейської ради.

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Очікується, що тарифи зменшать доходи від російського експорту та обмежать здатність рф фінансувати її агресивну війну проти України.

Раніше, у 2023 році, ЄС уже запровадив тарифи проти певних видів аграрної продукції з росії, зокрема зернових культур, але на той час ці захисні заходи охоплювали лише 15% російського аграрного експорту. Після того, як будуть введені нові тарифи, під їх дію підпадатиме вся аграрна продукція походженням з росії.

Зазначається, що у 2023 році імпорт відповідних добрив з росії становив понад 25% від загального імпорту ЄС (близько 3,6 млн тонн (на суму 1,28 млрд євро).

Ці мита мають на меті зменшити залежність від росії і білорусі та збільшити внутрішнє виробництво та підтримати індустрію добрив ЄС, гарантуючи, що росія не отримає комерційної вигоди від продовження експорту до Євросоюзу.

Вони також дозволять диверсифікувати постачання з третіх країн, щоб створити стабільне постачання добрив і забезпечити доступність добрив для європейських фермерів. Підвищення тарифів на добрива відбуватиметься поступово, протягом перехідного періоду в три роки.

Після того, як Європейський парламент ухвалить свою позицію, Рада ЄС буде здатною формально ухвалити нові регуляторні правила кваліфікованою більшістю голосів.