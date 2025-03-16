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16 березня 2025, 9:29

США через зростання цін на яйця просять допомоги у Данії

Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом, чи можуть вони експортувати курячі яйця на ринок США, оскільки американці зіткнулися зі стрімким зростанням цін на цей продукт, повідомляє Reuters.

Сполучені Штати звернулися до Данії та інших європейських країн із запитом, чи можуть вони експортувати курячі яйця на ринок США, оскільки американці зіткнулися зі стрімким зростанням цін на цей продукт, повідомляє Reuters.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниВідповідний запит надійшов від Міністерства сільського господарства США.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Відповідний запит надійшов від Міністерства сільського господарства США. У листі зазначається, що США наприкінці лютого надіслали офіційні запити до країн-виробників яєць з проханням надати інформацію, чи вони зможуть і чи готові експортувати яйця на американський ринок.

«Ми все ще чекаємо на отримання додаткових вказівок від Вашингтона щодо наступних кроків, але чи є у вас оцінка кількості яєць, які можуть бути поставлені до Сполучених Штатів (за умови, що вони відповідають усім вимогам імпорту)», — йдеться у листі до Данської яєчної асоціації. надісланому на початку березня.

Данська яєчна асоціація заявила, що розгляне це питання, але в Європі немає надлишку яєць.

«У всьому світі скрізь відчувається дефіцит яєць, тому що споживання зростає, і багато виробників постраждали від пташиного грипу», — додали в асоціації.

Зазначимо, що запит до Данії надійшов від США на тлі погроз президента Дональда Трампа запровадити економічні санкції, якщо Данія не передасть контроль над Гренландією Сполученим Штатам.

Ціни б'ють рекорди

Оптові ціни на яйця в США б'ють рекорди, оскільки прискорення спалаху пташиного грипу серед курей-несучок скорочує поставки.

Трамп пообіцяв знизити ціни на яйця в перший день свого перебування на посаді президента, але в лютому ціни зросли на 59% в річному обчисленні.

Читайте також: Через пташиний грип в США спостерігають рекордне зростання цін на яйця

Туреччина прийшла на допомогу

У лютому Туреччина повідомила, що почала експортувати близько 15 000 тонн яєць до Сполучених Штатів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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