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17 лютого 2025, 12:54

Через пташиний грип в США спостерігають рекордне зростання цін на яйця

У США спостерігається значний дефіцит яєць, що призвело до рекордного зростання цін. Причиною цього є пташиний грип, який з 2022 року вразив мільйони птахів у багатьох штатах країни. Про це пише Ліга.

У США спостерігається значний дефіцит яєць, що призвело до рекордного зростання цін.
Фото Pixabay

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Що відомо

Через спалах вірусу фермери були змушені масово знищувати заражену птицю, щоб запобігти подальшому поширенню хвороби. Тільки за останній квартал 2024 року в США було втрачено понад 20 мільйонів курей-несучок, що, за даними Бюро трудової статистики США, зумовило зростання цін на яйця на 9% у січні порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

За останні чотири тижні ціни на яйця в США злетіли ще на 15%. Середня вартість дюжини яєць досягла рекордного рівня — 4,95 долара США. У деяких регіонах, зокрема в Каліфорнії, ціни сягають навіть 10 доларів за дюжину.

Каліфорнія, яка виробляє значну частину яєць самостійно, постраждала від дефіциту найбільше. Місцеві втрати курей та проблеми з логістикою значно погіршили ситуацію.

Деталі

Через різке скорочення виробництва яєць, великі роздрібні мережі, такі як Trader Joe's і Kroger, запровадили обмеження на продаж яєць, щоб запобігти панічному скуповуванню, яке спостерігалося на початку пандемії COVID-19 з туалетним папером.

Сімейні ферми, як-от Billy's Egg Farm та Maust's California Poultry, що працюють вже багато років, зараз переживають небувалий наплив клієнтів. Сотні машин щодня стоять у чергах за яйцями, і весь запас розкуповується дуже швидко.

За словами Пола Мауста з Maust's California Poultry, «Пропозиція впала, а попит залишився високим, тому ціни зросли».

Деякі фермери пропонують американцям вирішити проблему самотужки, почавши вирощувати власних курей.

Експерти прогнозують, що ціни на яйця можуть повернутися до норми після відновлення популяції курей, але точний термін залежить від успіху боротьби з пташиним грипом та здатності фермерів швидко відновити поголів'я.

Водночас, аналітики радять споживачам не панікувати та не скуповувати яйця у великих кількостях.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Три літри
Три літри
17 лютого 2025, 13:02
#
Через місяць Мінфін нарешті побачив цю новину бо про неї написала Ліга🤣
https://youtu.be/vSx9mX1NXZM?si=pv0kdhxJeNiCyPPJ
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 13:42
#
Одной Южаниной новостную ленту сайта тяжело заполнить…
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