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15 березня 2025, 14:06

Цьогорічна посівна коштуватиме аграріям близько 200 мільярдів — експерт

Цьогорічна весняна посівна кампанія коштуватиме аграріям приблизно 200 млрд грн. Такий прогноз озвучив генеральний директор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль в інтерв'ю Українському Радіо.

Цьогорічна весняна посівна кампанія коштуватиме аграріям приблизно 200 млрд грн.
Фото: pixabay.com

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Він нагадав, що це вже четверта весняно-посівна кампанія, яку Україна проводить в умовах повномасштабного вторгнення.

Експерт вважає, що ця посівна не буде легкою. Через погодні умови, які складалися ще з осені, не вдалось досіяти по озимому клину, тож тепер потрібно наздоганяти ярими. Менше посіяли й озимого ріпаку та частково пшениці, а жито залишилося на тому ж рівні, хоча його площі значно зменшилися.

Нестача кадрів

Так, практично всі області розпочали весняно-польові роботи, каже Коваль, проте інтенсивність залежить від дозрівання ґрунту та погодних умов. Забезпеченість матеріальними ресурсами варіюється по областях, а найбільша проблема, окрім бомбардувань прифронтових регіонів — нестача кадрів.

«Ми відчуваємо „голод кадрів“. Це ми констатуємо вже котрий рік поспіль і ця проблема посилюється, на жаль. Ніде не ділася проблема з фінансуванням. Ця кампанія швидше за все „перевалить“ десь ₴200 мільярдів. Це величезна цифра, яку потрібно розуміти з яких ресурсів профінансувати», — зауважив Коваль.

Експерт наголосив, що питання кредитів на деокупованих територіях досі не вирішено системно, а програми підтримки, які раніше активно рекламувалися, зараз скорочуються, зокрема USAID згортає деякі з них, що викликає щоденні проблеми.

«Я б не казав, що це якісь кардинальні фактори, які будуть змінювати наше ставлення до посівної кампанії, але на них потрібно реагувати. Ми реагуємо і будемо вирішувати», — запевнив Коваль.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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