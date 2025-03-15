Цьогорічна посівна коштуватиме аграріям близько 200 мільярдів — експерт

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Він нагадав, що це вже четверта весняно-посівна кампанія, яку Україна проводить в умовах повномасштабного вторгнення.

Експерт вважає, що ця посівна не буде легкою. Через погодні умови, які складалися ще з осені, не вдалось досіяти по озимому клину, тож тепер потрібно наздоганяти ярими. Менше посіяли й озимого ріпаку та частково пшениці, а жито залишилося на тому ж рівні, хоча його площі значно зменшилися.

Нестача кадрів

Так, практично всі області розпочали весняно-польові роботи, каже Коваль, проте інтенсивність залежить від дозрівання ґрунту та погодних умов. Забезпеченість матеріальними ресурсами варіюється по областях, а найбільша проблема, окрім бомбардувань прифронтових регіонів — нестача кадрів.

«Ми відчуваємо „голод кадрів“. Це ми констатуємо вже котрий рік поспіль і ця проблема посилюється, на жаль. Ніде не ділася проблема з фінансуванням. Ця кампанія швидше за все „перевалить“ десь ₴200 мільярдів. Це величезна цифра, яку потрібно розуміти з яких ресурсів профінансувати», — зауважив Коваль.

Експерт наголосив, що питання кредитів на деокупованих територіях досі не вирішено системно, а програми підтримки, які раніше активно рекламувалися, зараз скорочуються, зокрема USAID згортає деякі з них, що викликає щоденні проблеми.

«Я б не казав, що це якісь кардинальні фактори, які будуть змінювати наше ставлення до посівної кампанії, але на них потрібно реагувати. Ми реагуємо і будемо вирішувати», — запевнив Коваль.