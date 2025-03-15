Пошкодження суттєві: Ворог атакував енергооб’єкти у двох областях

Російські військові завдали масований удар по енергетиці у Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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Зазначається, що без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.

«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», — заявили у компанії.