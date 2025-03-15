Російські військові завдали масований удар по енергетиці у Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
15 березня 2025, 11:14
Пошкодження суттєві: Ворог атакував енергооб’єкти у двох областях
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Зазначається, що без світла залишилась частина жителів Дніпропетровщини та Одещини.
«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», — заявили у компанії.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Інший лише прийшов до влади і теж як і обіцяв «вже закінчив» війну.
Так і живемо. Брехня на брехні а страждає народ. Брехуни ж процвітають.