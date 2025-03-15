Національний банк протягом тижня, з 10 по 14 березня, нічого не купував на міжбанківському валютному ринку і продав $545,20 млн. Про це свідчать дані НБУ.
15 березня 2025, 9:27
НБУ за тиждень продав на міжбанку $545 мільйонів
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Таким чином Нацбанк збільшив продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $31,18 млн.
З початку 2025 року НБУ на міжбанку:
- купив $16,81 млн;
- продав $7 509,63 млн;
- чистий продаж валюти — $7 492,82 млн.
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Джерело: Мінфін
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