G7 попередила росію про нові санкції, якщо не буде досягнуто домовленості про припинення вогню

У п'ятницю, 14 березня, країни «Великої сімки» (G7) підкреслили важливість створення міцних «механізмів безпеки» для гарантування режиму припинення вогню між Україною та Росією. Вони також попередили Москву, що у разі відмови від дотримання режиму припинення вогню, на який погодився Київ, на рф будуть накладені додаткові санкції. Про це повідомляє Reuters.

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Країни «Великої сімки», до складу яких входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати, в остаточному проекті заяви, з яким ознайомилося агентство Reuters, закликали росію відповісти взаємністю, погодившись на припинення вогню на рівних умовах.

Проект, схвалений високопоставленими дипломатами, ще потребує схвалення міністрів, повідомили офіційні особи G7.

Вони підкреслили, що припинення вогню має бути неухильно дотримане, і наголосили на необхідності створення надійних та переконливих механізмів безпеки, які б гарантували здатність України стримувати та відбивати будь-які повторні акти агресії.

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Нагадаємо, що з 12 по 14 березня міністри закордонних справ G7 зібралися у канадському місті Ла-Мальбе. Канада наразі головує у «Великій сімці».