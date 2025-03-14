НБУ анулював ліцензію великої мережі валютних обмінників «Аверс»

Національний банк України (НБУ) відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, видану ТОВ «Міжнародна фінансова компанія «Аверс». Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 березня на підставі заяви самої компанії, повідомляє пресслужба НБУ.

Оскільки це була єдина ліцензія фінансової компанії, НБУ також виключив її з Державного реєстру фінансових установ.

На початок 2025 року «МФК «Аверс» контролювала 111 пунктів обміну валюти у різних регіонах України, однак станом на 1 березня у реєстрі НБУ не вказано жодного з них.