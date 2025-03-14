Швеція виділить Україні $138 мільйонів на відновлення та розвиток

Швеція надасть Україні понад 1,4 млрд шведських крон ($137,7 млн) для допомоги у відбудові та розвитку, а також на нагальні гуманітарні потреби. Про це заявив у четвер міністр міжнародного розвитку Швеції Беньямін Дуза, повідомляє Reuters.

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За словами Дузи, цей пакет — найбільша програма цивільної допомоги Швеції в історії. Він включає підтримку у відбудові зруйнованої інфраструктури, а також розмінування та навчання медичних працівників.

«Підтримка України — це питання солідарності, а також безпеки Швеції. Останні кілька тижнів були непростими. Ніколи не було більш очевидно, що ми більше не можемо сприймати підтримку світу для України як належне», — сказав він на прес-конференції.

За даними Sweden Herald, нова допомога Україні з боку Швеції фінансується за рахунок перерозподілу цьогорічного бюджету допомоги.

Дуза зазначив, що загальна допомога Швеції Україні становить 7,8 мільярда шведських крон, що відповідає 14% загального бюджету допомоги.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в кінці січня 2025 року уряд Швеції оголосив про найбільший пакет військової допомоги для України, який оцінюється в 13,5 млрд шведських крон ($1,25 млрд).