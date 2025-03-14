Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною — Зеленський

Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із турецькими посадовцями та представниками бізнесу.

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«Важливо, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання «байрактарів», — зазначив голова держави.

Він уточнив, що під час зустрічі обговорювалися зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України.

«Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана», — заявив Зеленський.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2024 року Кабінет міністрів схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року.

Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3−7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.

Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2−5 років для промислових товарів, 2−10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.