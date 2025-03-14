Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, це відбудеться під час майбутнього візиту президента Реджепа Таїпа Ердогана. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на зустрічі із турецькими посадовцями та представниками бізнесу.
Україна готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною — Зеленський
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«Важливо, що бізнес Туреччини вже представлений в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання «байрактарів», — зазначив голова держави.
Він уточнив, що під час зустрічі обговорювалися зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів та участі турецьких компаній у відбудові України.
«Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана», — заявив Зеленський.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у травні 2024 року Кабінет міністрів схвалив ратифікацію угоди про вільну торгівлю із Туреччиною, яка була підписана ще у лютому 2022 року.
Угода передбачає, зокрема, скасування Туреччиною ввізного мита для близько 93,4% промислових товарів та 7,6% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів 3−7 років Туреччиною буде скасовано ввізні мита ще для 1,5% промислових товарів та для 28,5% сільськогосподарських товарів.
Україна зі свого боку скасує ввізні мита для близько 56% промислових товарів та 11,5% сільськогосподарських товарів. Після закінчення дії перехідних періодів (2−5 років для промислових товарів, 2−10 років для сільськогосподарських товарів) Україною буде скасовано ввізні мита ще для 43,2% промислових товарів та для 53,7% сільськогосподарських товарів.
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