Експерти WhatCar визначили топ-10 найнадійніших компактних кросоверів на вторинному ринку. Лідером в цьому рейтингу став Mini Countryman 2017−2024 років випуску. Надійність Mini Countryman оцінюється в 99,7%. Про це пише «Укравтопром».
13 березня 2025, 18:18
Топ-10 найнадійніших компактних кросоверів на вторинному ринку
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Топ-10 моделей компактних кросоверів за надійністю
- Mini Countryman (2017—2024 р.в.) — 99,7% надійності;
- Audi Q2 (2016 р. — н.ч.) — 99,5%;
- Hyundai Kona Hybrid (2017—2023 р.в.) — 98,2%;
- Dacia Duster (2018 р. — н.ч.) — 98,8%;
- Hyundai Kona бенз. (2017—2023 р.в.) — 98,7%;
- Volkswagen T-Roc (2018 р. — н.ч.) — 98,4%;
- Volkswagen T-Cross (2019 р. — н.ч.) — 98%;
- Suzuki Vitara (2015 р. — н.ч.) — 97,7%;
- Honda HR-V (2015—2022 р.в.) — 97,1%;
- Toyota C-HR (2016—2023 р.в.) — 96,8%.
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Джерело: Мінфін
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