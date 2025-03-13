Експерти WhatCar визначили топ-10 найнадійніших компактних кросоверів на вторинному ринку. Лідером в цьому рейтингу став Mini Countryman 2017−2024 років випуску. Надійність Mini Countryman оцінюється в 99,7%. Про це пише «Укравтопром».