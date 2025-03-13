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13 березня 2025, 16:16

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати — опитування

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації.
Фото: depositphotos

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Зростання зарплати

Одним із факторів, що впливають на рівень задоволеності працівників, є зростання заробітних плат у Польщі, що робить країну ще більш привабливою для трудових мігрантів. У 2025 році в країні підвищується як мінімальна, так і середня заробітна плата.

З 1 січня мінімальна зарплата становить 4 626 zł брутто (42 600 грн), а з 1 липня зросте до 4 825 zł брутто (44 400 грн). Після вирахування податків у розмірі 20% працівники отримуватимуть 3 701 zł нетто (34 000 грн) із січня та 3 860 zł нетто (35 500 грн) із липня.

Водночас середня заробітна плата брутто у 2024 році становила 7 874 злотих (72 400 грн), що після оподаткування склала приблизно 5 681 злотих нетто (52 300 грн).

У 2025 році прогнозована середня місячна заробітна плата в національній економіці у 2025 році становить 8 673,00 злотих, що після сплати податків складе 6 938,40 злотих (74 780 грн)

Заробітна плата в Україні

В Україні середня зарплата також зростає третій місяць поспіль. Однак у лютому цього року вона складала 23 500 грн, що утричі менше, ніж у Польщі.

За словами аналітиків, суттєва різниця в доходах, може стати серйозним викликом для повернення українців після війни.

Заробітна плата є одним із ключових факторів, що впливають на динаміку ринку праці та мобільність українських працівників у Польщі. Опитування показало, що 23% респондентів змінювали роботу двічі — це найбільший показник серед опитаних. 22% змінювали місце роботи тричі, 17% — один раз, а 9% — чотири рази. Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність і задоволеність умовами праці.

В аналітичному центрі порівняли отримані результати з даними опитування, проведеного у серпні 2023 року. Тоді найбільша частка респондентів — 50% — зазначили, що жодного разу не змінювали роботу. 25% змінили місце роботи один раз, 18% — двічі, 8% — тричі, а 4% повідомили про більш ніж три зміни роботи.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+37
Alek Cristo
Alek Cristo
13 березня 2025, 17:18
#
Я ще більше скажу — в Україні в селах ти і 10к в місяць не зможеш заробити, а в Польщі в будь-якому селі, влаштувавшись на мінімалку можна комфортно жити, бо ціна продуктів в магазині така ж сама, а, можливо, а на акційні споживчі товари нижча.
Звісно, в Польщі потрібно буде платити за оренду житла чималі гроші, але, навіть враховуючи витрату на оренду житла і комуналку — на руках щомісяця залишаються гроші, а не по вуха в боргах, як в Україні
+
0
dsf21
dsf21
13 березня 2025, 17:52
#
Те кто были никем 30 лет получили все о чем только можно мечтать. Продукты и жизнь в другом уже селе) Вам не смешно так ображаты своих же громадян?

Вы вроде бы девопс и пишите про какие-то товары по акции и жизнь в селе, смешно ведь) Я среднее звено и никогда не брал какие-то долги по вуха. Если человек и эго труд ценен, то он будет чувствовать себя везде очень хорошо.
+
0
zephyr
zephyr
13 березня 2025, 18:05
#
«Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність і задоволеність умовами праці." — галера, просто, а не стабильность
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