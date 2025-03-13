85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати — опитування

85% українців у Польщі задоволені рівнем заробітної плати відносно їхньої кваліфікації. При цьому 70% опитаних зазначили, що їм вдається відкладати гроші щомісяця. Такі дані опублікували в аналітичному центрі міжнародної компанії із працевлаштування Gremi Personal.

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Зростання зарплати

Одним із факторів, що впливають на рівень задоволеності працівників, є зростання заробітних плат у Польщі, що робить країну ще більш привабливою для трудових мігрантів. У 2025 році в країні підвищується як мінімальна, так і середня заробітна плата.

З 1 січня мінімальна зарплата становить 4 626 zł брутто (42 600 грн), а з 1 липня зросте до 4 825 zł брутто (44 400 грн). Після вирахування податків у розмірі 20% працівники отримуватимуть 3 701 zł нетто (34 000 грн) із січня та 3 860 zł нетто (35 500 грн) із липня.

Водночас середня заробітна плата брутто у 2024 році становила 7 874 злотих (72 400 грн), що після оподаткування склала приблизно 5 681 злотих нетто (52 300 грн).

У 2025 році прогнозована середня місячна заробітна плата в національній економіці у 2025 році становить 8 673,00 злотих, що після сплати податків складе 6 938,40 злотих (74 780 грн)

Заробітна плата в Україні

В Україні середня зарплата також зростає третій місяць поспіль. Однак у лютому цього року вона складала 23 500 грн, що утричі менше, ніж у Польщі.

За словами аналітиків, суттєва різниця в доходах, може стати серйозним викликом для повернення українців після війни.

Заробітна плата є одним із ключових факторів, що впливають на динаміку ринку праці та мобільність українських працівників у Польщі. Опитування показало, що 23% респондентів змінювали роботу двічі — це найбільший показник серед опитаних. 22% змінювали місце роботи тричі, 17% — один раз, а 9% — чотири рази. Водночас 18% українців не змінювали роботу взагалі, що може свідчити про стабільність і задоволеність умовами праці.

В аналітичному центрі порівняли отримані результати з даними опитування, проведеного у серпні 2023 року. Тоді найбільша частка респондентів — 50% — зазначили, що жодного разу не змінювали роботу. 25% змінили місце роботи один раз, 18% — двічі, 8% — тричі, а 4% повідомили про більш ніж три зміни роботи.