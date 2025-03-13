Intel призначила нового гендиректора. Акції компанії відреагували стрімким зростанням

Американський технологічний гігант Intel оголосив про призначення Ліп-Бу Тана на посаду генерального директора, що має на меті стабілізувати ситуацію після відставки попереднього гендиректора Пета Гелсінгера. Тан почне виконувати свої обов'язки з 18 березня.

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Він змінить тимчасових співгенеральних директорів Девіда Зінснера та Мішель Джонстон Холтхаус, які виконували обов’язки з грудня 2024 року після звільнення Гелсінгера.

Тан також повернеться до ради директорів Intel після того, як залишив її в серпні 2024 року.

Зазначається, що Тан є давнім інвестором у технології та поважаним керівником із понад 20-річним досвідом роботи у сфері напівпровідників і програмного забезпечення, а також має глибокі стосунки з Intel.

З 2009 по 2021 рік він обіймав посаду генерального директора Cadence Design Systems, яка розробляє програмне забезпечення для провідних виробників чипів, включаючи Intel.

«Під час його роботи на посаді генерального директора Cadence подвоїла свій дохід, збільшила операційну маржу та забезпечила підвищення курсу акцій більш ніж на 3 200%», — йдеться у повідомленні.

Він також є керуючим партнером-засновником венчурного фонду Walden Catalyst Ventures і головою інвестиційної компанії Walden International, що спеціалізується на венчурному капіталі у сфері технологій.

Зростання акцій

Після оголошення про призначення нового гендиректора Intel, акції компанії під час розширених торгів у середу, 12 березня, зросли на 12%. Про це повідомляє Reuters.

Аналітики схвалили призначення нового гендиректора, яке, за їхніми словами, ймовірно, принесе певну стабільність виробнику чипів. Варто зазначити, що акції компанії впали на 60% у 2024 році.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року акції Intel зросли на 16% після повідомлення про можливе розділення в результаті угоди за участю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та Broadcom.

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