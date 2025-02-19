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19 лютого 2025, 9:33

Акції Intel показали рекордне зростання з 2020 року на тлі новини про поділ компанії

Акції американської компанії Intel зросли на 16% після повідомлення про можливе розділення в результаті угоди за участю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та Broadcom. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції американської компанії Intel зросли на 16% після повідомлення про можливе розділення в результаті угоди за участю Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та Broadcom.

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Папери Intel зросли до $27,39 на торгах у Нью-Йорку у вівторок, що стало найбільшим одноденним зростанням з березня 2020 року. Акції Intel цього року вже зросли на 18% на тлі новини про можливу угоду.

Intel, яка колись домінувала в індустрії чипів, останніми роками поступилася часткою ринку конкурентам. Вона пропустила перехід до прискорювачів штучного інтелекту, що дозволило Nvidia зайняти лідерську позицію в цій сфері.

Минулого року рада директорів Intel звільнила генерального директора Пета Гелсінгера, оскільки його план відновлення просувався занадто повільно, і компанія досі шукає нового керівника.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Broadcom розглядає можливість придбання підрозділу Intel, що займається розробкою та маркетингом чипів, за словами людей, знайомих із ситуацією.

Компанія неофіційно обговорювала можливість зробити пропозицію, але, ймовірно, піде на це лише у випадку, якщо знайде партнера для придбання виробничого бізнесу Intel.

Водночас TSMC досліджує варіанти контролю над деякими або всіма виробничими потужностями Intel. Це може включати формування консорціуму інвесторів або інші структури для реалізації угоди. Переговори залишаються на ранній стадії, і TSMC не співпрацює з Broadcom щодо цього потенційного придбання.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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