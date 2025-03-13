У лютому автопарк України поповнили понад 2,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 39% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
13 березня 2025, 11:33
В Україні зріс попит на гібридні авто: які моделі купували
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Які авто обирають українці
Частка нових авто в цій кількості становила 63%, проти 51% торік.
В сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (324 од.). Другий результат у Nissan Qashqai (76 од.). Третій за популярністю — Toyota Yaris Cross (62 од.)
В реєстраціях імпортованих вживаних авто з гібридними силовими установками першість у Ford Fusion US (57 од.)
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Також у лідерській трійці: Toyota Prius (52 од.) та Toyota Camry (37 од.).
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Джерело: Мінфін
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